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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Miles de contribuyentes en Medellín deben declarar este impuesto desde el 17 de abril

Miles de contribuyentes en Medellín deben declarar este impuesto desde el 17 de abril

Este impuesto es la forma en la que comerciantes, empresas y prestadores de servicios reportan sus ingresos obtenidos durante el año anterior.

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