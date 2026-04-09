Miles de contribuyentes en Medellín deben declarar este impuesto desde el 17 de abril

Miles de contribuyentes en Medellín deberán estar atentos desde el 17 de abril al inicio de los plazos para presentar la declaración del impuesto de industria y comercio (ICA). El trámite corresponde al periodo gravable de 2025 y se realiza únicamente de manera virtual.

Este impuesto es la forma en la que comerciantes, empresas y prestadores de servicios reportan sus ingresos obtenidos durante el año anterior. A través de esta declaración se calcula el valor que deben pagar por las actividades económicas desarrolladas en la ciudad.



¿Desde cuándo se puede presentar declaración ICA en Medellín?

Los vencimientos para presentar la declaración del ICA estarán definidos según el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT), sin tener en cuenta el dígito de verificación. El calendario de plazos irá desde el 17 hasta el 30 de abril.

De acuerdo con el cronograma oficial, quienes tengan NIT terminado en 0 deberán declarar hasta el 17 de abril. Si termina en 9, el plazo será hasta el 20 de abril; en 8 hasta el 21; en 7 hasta el 22; y en 6 hasta el 23 de abril.

Para los contribuyentes cuyo NIT finaliza en 5, la fecha límite será el 24 de abril. Si termina en 4 el plazo irá hasta el 27, mientras que los terminados en 3, 2 y 1 deberán presentar su declaración hasta el 28, 29 y 30 de abril, respectivamente.



La declaración se debe diligenciar a través del portal tributario de la Alcaldía de Medellín, donde los ciudadanos pueden encontrar instructivos y el botón “Declare y Pague”. Desde esa plataforma también es posible realizar el pago inmediato del impuesto.

Las declaraciones presentadas dentro del plazo establecido serán facturadas en mayo. Posteriormente, los contribuyentes tendrán plazo para realizar el pago hasta el 25 de junio, siempre que el trámite haya sido procesado correctamente por la administración tributaria.



Posibles sanciones por no pago de ICA en Medellín

Las autoridades también advirtieron que quienes presenten la declaración después de la fecha límite deberán pagar una sanción por extemporaneidad. Esta corresponde al 5 % del valor del impuesto por cada mes o fracción de mes de retraso.

En caso de preferir el pago presencial, los contribuyentes podrán acercarse a puntos de atención habilitados en centros comerciales o en la sede de la alcaldía. También existe la opción de realizar el pago en entidades financieras autorizadas.