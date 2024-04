Laura Sarabia a empresarios: "Tenemos la responsabilidad de bajarnos del ring"

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y mano derecha del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, pidió a los empresarios que se bajen del ‘ring’ y comiencen a construir en conjunto con el Gobierno nacional.

Sarabia encabezó la participación del Gobierno nacional en la Asamblea de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) y, en nombre del presidente y sus ministros, dijo que desde el Gobierno están dispuestos a tender puentes y buscar salidas a problemas en distintos frentes.

"Hoy nos necesita Colombia realmente entregando propuestas para construir país y no subidos en un ring que en esta pelea nadie va a ganar. Así que muchas gracias por la invitación y desde el Gobierno nacional, junto al presidente y todo su gabinete de ministros, siempre estaremos dispuestos a trabajar en conjunto para realmente construir una Colombia mejor", dijo Sarabia.

La funcionaria pidió a los empresarios ver los problemas del país más allá del Gobierno y de las ideologías políticas y ponerse la camiseta por el desarrollo del país.

La invitación a conversar aplica en especial para los temas de salud y energía, donde habrá mesas de trabajo entre el Gobierno y el sector privado.

Gobierno se reunirá con empresarios de la energía para atender riesgo de apagón

Con los embalses en el 29.46 % y las alertas por riesgo de apagón encendidas, Sarabia admitió que el tema energético hoy es prioritario para el Gobierno nacional y anunció reuniones con las empresas del sector como las generadoras y las comercializadoras.

Las alertas sobre el riesgo de apagón se dispararon durante el domingo de pascua cuando XM, administrador del sistema, le advirtió al Gobierno que se necesitaban 13 acciones urgentes para garantizar la confiabilidad del sistema. Algunas de ellas, como limitar las exportaciones a Ecuador, ya se han venido tomando pero otras, como el ahorro de energía, aún son tímidas.

“Yo creo que la clave de estas mesas, y se lo he manifestado a varios, es que no podemos quedarnos en qué pasó, qué no se hizo, por qué no me contestó, si me contestó, sino realmente es, bueno, tenemos un problema, tenemos una coyuntura, cómo avanzamos y cómo solucionamos, porque realmente si no nos vamos a encasillar realmente en discusiones que no van a tener realmente un resultado exitoso y pronto, y creo que una coyuntura como esa necesita realmente una disposición de todos para avanzar”, aseguró la funcionaria.

Aún no es clara la fecha en que se llevará a cabo la reunión, pero se espera que se dé en los próximos días.