Es un ejemplo de tesón y eficiencia para las mujeres jóvenes: Roy Barreras sobre Laura Sarabia

Roy Barrera, embajador de Colombia en Reino Unido y exsenador, defendió férreamente el retorno de Laura Sarabia a la Casa de Nariño como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.

En diálogo con medios de comunicación durante su paso por el Congreso Nacional De Fedemunicipios, en Cartagena, Barreras aseguró que, la cuestionada funcionaria del Ggobierno del presidente Gustavo Petro, es un ejemplo para las mujeres jóvenes colombinas por su eficiencia y por saber hacer sus tareas.

“Es una gran noticia, las mujeres jóvenes de Colombia tienen allí un ejemplo de cómo con tesón y eficiencia, una joven profesional que no nació apadrinada, que no tenía privilegios, que es una mujer como cualquier otra de clase media a punta de su capacidad y compromiso es capaz de hacer las tareas, Laura hace tareas (…) y lo que los colombianos exigen de cualquier gobierno es que haga de haga tareas, bueno ella ha llegado a ayudar a hacerla”, dijo.

El embajador señaló, además, que el “único pescado” de Sarabia fue ser víctima de un robo o quizá un montaje.

“El ejercicio público en Colombia tiene tantas dificultades que aquel que levanta la cabeza, le tiran piedras (…) pero en lo que a mi como colombiano puedo observar, ¿cuál es el pecado de Laura Sarabia? Que fue víctima de un robo o quizá un montaje, no hay nada en el ejercicio profesional de Laura que le impida hacer lo que está haciendo, que es servirle a Colombia con una abnegación enorme, Laura trabaja más de 20 horas al día”, puntualizó.

Roy Barreras sobre Salvatore Mancuso

Entretanto, el exsenador del Pacto Histórico, también se refirió a la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso al país, del cual dijo que no cree que venga con ánimo de venganza, sino a decir la verdad.

“Yo no espero ni nadie que Mancuso venga con ánimo de venganza, ni a perjudicar a nadie, sino a decir la verdad y a garantizar la no repetición es la es la principal tarea (…) Mancuso tiene que mucho aportar en materia de verdad, pero también tiene un mensaje claro su sola presencia, cualquier miembro del estado: senador, gobernador, alcalde, que tenga complicidad con grupos criminales, empeora la violencia, y eso termina en desangre, no se puede hacer ningún trato con la mafia, se gobierna con el pueblo y con las organizaciones criminales”, afirmó.

Barreras también aseguró que “el país tiene un problema serio en materia de seguridad”, y que la cooperación internacional es un excelente aliado para apoyar el trabajo en las regiones a través de la inversión en tecnología, por ejemplo con dotación en cámaras de seguridad.

“Necesitamos más cooperación en equipamientos, porque hoy la inmensa mayoría de esa maldición que es el narcotráfico avanza por ríos, mares, por lo esteres, en el sur del país, en el pacifico, y necesitamos más equipos para poder contratarlo”.