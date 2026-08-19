"Las facultades extraordinarias no son un cheque en blanco": presidente sobre emergencia económica

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que este miércoles, 19 de agosto, durante el consejo de ministros, será firmado el decreto madre que formaliza la emergencia económica decretada por el Gobierno para atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto. El mandatario explicó que esta medida busca generar el espacio fiscal necesario para responder a la magnitud de la tragedia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Durante su intervención, el jefe de Estado justificó la decisión en la situación fiscal que atraviesa el país. Según explicó, cerca de uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destina actualmente al pago de la deuda pública, mientras que la deuda bruta supera el 60 % del Producto Interno Bruto. En ese contexto, aseguró que el Gobierno necesita mecanismos excepcionales para disponer de recursos de manera rápida frente a la emergencia.

De La Espriella señaló que la administración también revisará el gasto público para encontrar recursos que puedan ser destinados a la atención de las víctimas y la reconstrucción.

"Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país", afirmó. Al mismo tiempo, sostuvo que no se afectarán los recursos destinados a los colombianos más necesitados.



"Estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco", enfatizó De La Espriella, quien aseguró que cada peso movilizado deberá estar relacionado con las necesidades derivadas del terremoto.

#Atención El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que hoy será firmado el decreto de emergencia económica tras el terremoto del pasado 10 de agosto el cual, permitirá, entre otras, tener nuevas herramientas para ampliar el espacio fiscal y tener otras fuentes… pic.twitter.com/0SRKD7u1WV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 19, 2026

El mandatario también se comprometió a vigilar personalmente la destinación de esos recursos y advirtió que no habrá espacio para hechos de corrupción.

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"Cada peso que movilicemos deberá responder a las necesidades derivadas de esta emergencia. Y será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor (...) Aquí no habrá ningún espacio para la corrupción", agregó.

La emergencia económica se suma a las medidas que el Gobierno adelanta para atender a las personas damnificadas. En su intervención, De La Espriella informó que el país registra 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas, además de afectaciones en 15 departamentos y 471 municipios. El presidente indicó que la prioridad continúa siendo encontrar con vida a quienes permanecen desaparecidos, atender a los heridos y acompañar a las familias afectadas.

Finalmente, el mandatario destacó la participación del sector privado, los organismos de socorro, las Fuerzas Militares, la Policía, los bomberos, la Defensa Civil y los equipos internacionales de rescate en la respuesta a la tragedia.

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"La prioridad es clara: garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones golpeadas por el terrible terremoto", concluyó el mandatario.