Más de 10.000 afectados por terremoto siguen sin suministro de gas natural en el país

En las poblaciones que resultaron afectadas por el terremoto, 10.100 usuarios tienen pendiente la reconexión del servicio de gas natural, según anunció desde Barranquilla la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas. En las cuentas, 4.200 de ellos son del Eje Cafetero y los otros 5.900 pertenecen al Valle del Cauca y Cauca.

Ante los medios de comunicación, Murgas informó que tiene desplegadas cuadrillas para la verificación de las condiciones técnicas en estos territorios, sin embargo, han tenido dificultades para reducir esa cifra de afectados, ya que en algunas zonas la infraestructura vuelve a registrar fallas durante la remoción de escombros.

“Lo que nos ha pasado es que esa cifra va moviéndose de un día a otro porque en algunas zonas hacemos las reconexiones, pero cuando inicia la remoción de escombros la infraestructura nuevamente tiene fallas. Así que, es una cifra que ha ido subiendo y bajando. De los 750.000 usuarios en el Eje Cafetero, solo están pendientes 4.200. En el Valle del Cauca y en el norte del Cauca, de los 1.430.000 usuarios, están pendientes todavía por conectar 5.900. Estamos yendo zona por zona con las cuadrillas, verificando las condiciones técnicas porque ahora la prioridad también es preservar la vida ante cualquier fuga”, declaró Murgas.

La presidenta de Naturgas también dijo que la buena noticia es que, tras el terremoto, ni la infraestructura de gasoducto ni de redes de gas natural sufrieron algún tipo de daño.



Las declaraciones fueron entregadas en medio de un balance realizado en la localidad Norte Centro-Histórico de Barranquilla, en la que se habló de las inversiones y aportes de la industria del gas natural en Colombia. Allí se especificó que en 2025 fueron invertidos por las empresas del sector 883 millones de dólares, es decir un 8% más que en 2024. Esos dineros se destinaron para exploración y producción; transporte y distribución.

Por otro lado, la inversión social del gremio impactó a 1,6 millones de colombianos en 196 municipios de Colombia. Tolima fue el departamento con mayor inversión total con 25 proyectos, después estuvieron Atlántico con 23 y La Guajira con 19

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Al mismo tiempo, para este 2026 se tienen previstas inversiones de 1.031 millones de dólares. El panorama es alentador, teniendo en cuenta que el sector de gas natural viene de aportar 3.57 billones de pesos por concepto de regalías e impuestos al país.