Calamarí LNG y SPEC LNG reciben su cargamento número 200 de gas natural licuado

Calamarí LNG y SPEC LNG anunciaron la llegada a Colombia del cargamento número 200 de Gas Natural Licuado (GNL), un combustible que se utiliza para apoyar el suministro de gas natural y la generación de electricidad en el país.

El cargamento llegó desde Trinidad y Tobago en un momento en que Colombia enfrenta retos para garantizar el abastecimiento de gas natural. Con esta nueva importación, Calamarí LNG completa 12,8 millones de metros cúbicos de GNL recibidos desde que comenzó sus operaciones en 2017.

Durante 2026, el gas importado por Calamarí LNG representa cerca del 30 % del suministro nacional de gas, según la compañía.

El GNL llega a la terminal de SPEC LNG, en Cartagena, donde es almacenado y convertido nuevamente en gas para ser enviado al sistema nacional de transporte. Esta infraestructura comenzó a operar en 2016 y es la principal conexión de Colombia con el mercado internacional de GNL.



De acuerdo con SPEC LNG, la terminal ha respaldado cerca del 60 % de la generación de energía eléctrica producida con gas, ha llegado a cubrir el 24 % de la generación eléctrica del país y, en su momento de mayor demanda, atendió cerca del 40 % del consumo nacional de gas natural.

"Este cargo número 200 representa mucho más que una cifra. Refleja el compromiso que hemos mantenido durante casi una década para contribuir a la seguridad energética de Colombia, garantizando el acceso oportuno al GNL, a precios competitivos, mediante una operación confiable y segura. Hoy el país cuenta con una posición fortalecida en el mercado global de GNL y nuestro objetivo es seguir consolidando ese camino para garantizar en el largo plazo la disponibilidad de este energético", afirmó María Beatriz Antequera, gerente general de Calamarí LNG.

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Por su parte, Julio Turizzo, gerente general de SPEC LNG, informó que “la operación de la terminal de regasificación ha respaldado aproximadamente el 60 % de la generación térmica a gas, ha cubierto hasta el 24% de la generación eléctrica y ha llegado a atender cerca del 40 % de la demanda nacional de gas natural en su pico más alto”.

Este nuevo cargamento llega mientras aumentan las preocupaciones por un posible déficit de gas natural en Colombia; por esta razón, las importaciones de GNL se presentan como una alternativa para complementar la producción nacional y mantener la estabilidad del suministro energético.