Confirman hallazgo de gas en el pozo Sirius-2, frente al Parque Tayrona en Santa Marta

Ecopetrol y Petrobras confirmaron el hallazgo de gas natural en el pozo Sirius-2, ubicado en el Caribe colombiano, a 77 kilómetros de Santa Marta y frente al área del Parque Tayrona.

El descubrimiento se produjo tras la perforación del pozo en el bloque GUA-OFF-0, a una profundidad de lámina de agua de 830 metros. Según la información entregada por las compañías, las actividades de evaluación permitieron confirmar volúmenes de gas superiores a los 6 terapiés cúbicos.

Descubrimiento con potencial

De acuerdo con el consorcio, este hallazgo podría incrementar hasta en un 200 % las reservas actuales de gas del país, por lo que es considerado uno de los descubrimientos con mayor potencial para la seguridad energética de Colombia.



El proyecto es desarrollado por Ecopetrol, con una participación del 55,56 %, y Petrobras, con el 44,44 %. Tras los resultados obtenidos en Sirius-2, las empresas iniciarán nuevas actividades de adquisición de datos meteoceánicos como parte del proceso de desarrollo del descubrimiento.

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Las compañías estiman inversiones por 1.200 millones de dólares entre 2025 y 2029 para la fase de exploración, además de 2.900 millones de dólares para la etapa de desarrollo de producción.

El inicio de la producción de gas natural dependerá de la obtención de las licencias ambientales y de la confirmación de la viabilidad comercial del hallazgo, prevista hacia 2027.

Si el proyecto avanza conforme al cronograma estimado, la producción comercial podría comenzar entre 2029 y 2030 mediante cuatro pozos productores, bajo un diseño submarino que permitiría llevar el gas hasta tierra firme.

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La producción esperada sería cercana a los 470 millones de pies cúbicos diarios durante un periodo aproximado de diez años.

Ecopetrol y Petrobras señalaron que el descubrimiento abre paso a las gestiones sociales, ambientales y de licenciamiento necesarias para transportar el gas hacia los principales centros de consumo del país.