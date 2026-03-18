Ecopetrol y Petrobras anuncian nuevo descubrimiento de gas a 8 kilómetro de Sirius

Ecopetrol y Petrobras anunciaron el descubrimiento de gas en el pozo exploratorio Copoazú-1 ubicado a solo 8 kilómetros de los pozos Sirius 1 y Sirius 2.

"El hallazgo consolida la provincia gasífera y el potencial de hidrocarburos en esta área, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país", señaló Ecopetrol en un comunicado.

Sirius es el principal proyecto para producción de gas en Colombia y las compañías, que ya vendieron el gas de manera anticipada, esperan que esté en producción hacia el año 2030 una vez concluyan las etapas de licencias, permisos y construcción.

Se estima que Sirius puede tener unas 6 TCF de gas lo que le permitiría, por sí solo, suplir gas para el país por unos 20 años.



La perforación de Copoazú-1 inició el 11 de noviembre de 2025 y representa un alivio para la compañía luego de haber tenido malos resultados o resultados poco satisfactorios en los pozos Papayuela, Buena Suerte y Orca.

"Petrobras y Ecopetrol ratifican su compromiso de desarrollar las actividades en el bloque costa afuera con respeto por los territorios y las comunidades de La Guajira y Magdalena, mediante una gestión transparente, el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la implementación de planes de inversión social junto a aliados regionales", agregó Ecopetrol.