En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ecopetrol y Petrobras anuncian nuevo descubrimiento de gas a 8 kilómetro de Sirius

Ecopetrol y Petrobras anuncian nuevo descubrimiento de gas a 8 kilómetro de Sirius

Se trata del pozo exploratorio Copoazú-1 que según las compañías confirma el potencial de gas en esta área del Mar Caribe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad