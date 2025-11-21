En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Decisión definitiva sobre inversión de mega proyecto Sirius se tomará a finales de 2027

Decisión definitiva sobre inversión de mega proyecto Sirius se tomará a finales de 2027

Si la venta anticipada de gas en curso es exitosa se asegurarán los recursos para la inversión y vendrán procesos de venta adicionales, explicó Alcindo Mortiz, presidente de Petrobras en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad