Decisión definitiva sobre inversión de mega proyecto Sirius se tomará a finales de 2027

El mega proyecto de gas Sirius es la única esperanza que tiene hoy Colombia de dejar de necesitar importaciones de gas natural. Sin embargo, la decisión definitiva sobre si se va a desarrollar o no se tomará en el último trimestre de 2027, explicó el presidente de Petrobras en Colombia Alcindo Moritz.

El proyecto demandará inversiones por más de 3.000 millones de dólares, además de unas 120 consultas previas con comunidades, un complejo desarrollo de ingeniería y licencia ambiental. Las consultas ya están en curso y solo cuando terminen podrá tramitarse la licencia ambiental.

Para garantizar que el proyecto podrá vender su gas Ecopetrol y Petrobras lanzaron la venta anticipada de 249 GBTUD con entregas entre 2030 y 2035. Esta semana los interesados en el proceso recibieron la información confidencial sobre el precio definitivo y se espera que los contratos queden firmados antes de Navidad.

"Si logramos todo ese volumen, ya está garantizado, sí. Y después Petrobras aún tiene adicionales para comercializar. Esos tres productos que estamos ofreciendo no es todo el volumen del campo, es una parte. Después de ese proceso tenemos más volúmenes adicionales", explicó Moritz



La venta de gas que está avanzando funcionará como una especie de test. Si es exitosa la demanda mínima necesaria para el proyecto estará garantizada y Petrobras seguirá adelante con el proyecto.

Mientras Sirius puede operar, Ecopetrol está trabajando en los proyectos de importación de gas natural. La construcción de una pequeña planta de regasificación en Buenaventura ya está avanzando y la compañía recibió 40 manifestaciones de interés para la construcción de una segunda planta en Coveñas. Además, Ecopetrol está en conversaciones con TGI para desarrollar la construcción de una tercera planta en Ballena (La Guajira).