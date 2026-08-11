Efigas restablece gas en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, con restricciones en otros sectores

Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la distribuidora de gas natural en el eje cafetero, Efigas, informó que, luego de evaluar las condiciones de la infraestructura de gas natural en Caldas, Quindío y Risaralda, existen condiciones de seguridad para restablecer el servicio con normalidad en Pereira, Dosquebradas y La Virginia.

La empresa señaló que en otros sectores del eje cafetero donde se registraron afectaciones el servicio continuará suspendido mientras avanzan las verificaciones de la infraestructura y se determinan las condiciones necesarias para su restablecimiento.

En momentos difíciles estar juntos nos hace más fuertes



Acompañamos a las familias y comunidades afectadas y extendemos nuestra solidaridad a todo el Eje Cafetero.



Fuerza, Eje Cafetero; estamos contigo.

Efigas, Ahí siempre. pic.twitter.com/X77A4k2WN8 — Efigas Oficial (@efigas_oficial) August 11, 2026

Entre las zonas que permanecen sin servicio están aquellas donde se presentaron colapsos de viviendas o edificaciones, así como sectores en los que todavía no han sido identificadas posibles fugas.

En Manizales permanecen sin servicio La Estrella, Milán y Centro. En Caldas, continúa la afectación en el centro del municipio. En Risaralda, Efigas reportó 13 sectores de Pereira sin servicio, además de sectores afectados en La Virginia y cuatro sectores de Dosquebradas.



La empresa hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y reportar oportunamente cualquier anomalía relacionada con el servicio a través de la línea de emergencias 164.

Fotografía que muestra vehículos afectados luego de un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Pereira. efe

Efigas también entregó recomendaciones de seguridad para los usuarios mientras continúan las labores de verificación. Entre ellas está cerrar todas las válvulas de paso del gas,siempre que las condiciones de seguridad permitan hacerlo.

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Asimismo, recomendó realizar una revisión visual de las tuberías y conexiones. Ante la presencia de olor a gas, la instrucción es evacuar inmediatamente el lugar. La empresa también pidió evitar encender o apagar luces, generar llamas o utilizar aparatos eléctricos mientras se verifica la situación.