Lotería de Bogotá, resultados del jueves 6 de agosto de 2026

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 6 de agosto de 2026 el sorteo 2858, en el que entregó un premio mayor de $12.000 millones. De acuerdo con los resultados oficiales, el billete ganador fue el número 2944 de la serie 460, convirtiéndose en el afortunado ganador del principal premio de la jornada.
Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá
Además del premio mayor, la entidad distribuyó decenas de premios secos en diferentes categorías entre quienes compraron billetes o fracciones para este sorteo.
Aquí tienes los resultados organizados de la Lotería de Bogotá, Sorteo 2858 jugado el 06 de agosto de 2026:
1 Premio Seco de $1.000 Millones
- Número: 6507 | Serie: 038
1 Premio Seco de $500 Millones
- Número: 3083 | Serie: 431
3 Premios Secos de $200 Millones
- Número: 6083 | Serie: 424
- Número: 7978 | Serie: 350
- Número: 4297 | Serie: 284
6 Premios Secos de $50 Millones
- Número: 9470 | Serie: 347
- Número: 7835 | Serie: 229
- Número: 3846 | Serie: 254
- Número: 1579 | Serie: 026
- Número: 4921 | Serie: 302
- Número: 8778 | Serie: 400
12 Premios Secos de $20 Millones
- Número: 2387 | Serie: 258
- Número: 6150 | Serie: 194
- Número: 6983 | Serie: 422
- Número: 0503 | Serie: 018
- Número: 0852 | Serie: 157
- Número: 5680 | Serie: 065
- Número: 7400 | Serie: 444
- Número: 3069 | Serie: 019
- Número: 6215 | Serie: 147
- Número: 4501 | Serie: 225
- Número: 0865 | Serie: 033
- Número: 5687 | Serie: 436
30 Premios Secos de $10 Millones
- Número: 5705 | Serie: 172
- Número: 1577 | Serie: 069
- Número: 4030 | Serie: 390
- Número: 4782 | Serie: 264
- Número: 2364 | Serie: 158
- Número: 9740 | Serie: 354
- Número: 3541 | Serie: 313
- Número: 9502 | Serie: 446
- Número: 9827 | Serie: 302
- Número: 6170 | Serie: 057
- Número: 6223 | Serie: 034
- Número: 8178 | Serie: 038
- Número: 5188 | Serie: 237
- Número: 7528 | Serie: 270
- Número: 9514 | Serie: 247
- Número: 7210 | Serie: 126
- Número: 7725 | Serie: 095
- Número: 1171 | Serie: 140
- Número: 5462 | Serie: 127
- Número: 9194 | Serie: 162
- Número: 9516 | Serie: 221
- Número: 5219 | Serie: 171
- Número: 1588 | Serie: 378
- Número: 9268 | Serie: 032
- Número: 5922 | Serie: 352
- Número: 4659 | Serie: 392
- Número: 4567 | Serie: 337
- Número: 8443 | Serie: 324
- Número: 9174 | Serie: 318
- Número: 2952 | Serie: 427
Cómo verificar si el billete resultó ganador
La Lotería de Bogotá publicó los resultados oficiales del sorteo 2858, incluida la confirmación del premio mayor de $12.000 millones. Los participantes pueden revisar el número y la serie de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de los premios entregados durante el sorteo del 30 de julio de 2026.
La recomendación es verificar siempre la información con los resultados oficiales antes de iniciar el proceso de cobro de cualquier premio.
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