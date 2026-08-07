Lotería de Bogotá, resultados del jueves 6 de agosto de 2026

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 6 de agosto de 2026 el sorteo 2858, en el que entregó un premio mayor de $12.000 millones. De acuerdo con los resultados oficiales, el billete ganador fue el número 2944 de la serie 460, convirtiéndose en el afortunado ganador del principal premio de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, la entidad distribuyó decenas de premios secos en diferentes categorías entre quienes compraron billetes o fracciones para este sorteo.

Aquí tienes los resultados organizados de la Lotería de Bogotá, Sorteo 2858 jugado el 06 de agosto de 2026:

1 Premio Seco de $1.000 Millones

Número: 6507 | Serie: 038

1 Premio Seco de $500 Millones

Número: 3083 | Serie: 431

3 Premios Secos de $200 Millones

Número: 6083 | Serie: 424

6083 | 424 Número: 7978 | Serie: 350

7978 | 350 Número: 4297 | Serie: 284

6 Premios Secos de $50 Millones

Número: 9470 | Serie: 347

9470 | 347 Número: 7835 | Serie: 229

7835 | 229 Número: 3846 | Serie: 254

3846 | 254 Número: 1579 | Serie: 026

1579 | 026 Número: 4921 | Serie: 302

4921 | 302 Número: 8778 | Serie: 400

12 Premios Secos de $20 Millones

Número: 2387 | Serie: 258

2387 | 258 Número: 6150 | Serie: 194

6150 | 194 Número: 6983 | Serie: 422

6983 | 422 Número: 0503 | Serie: 018

0503 | 018 Número: 0852 | Serie: 157

0852 | 157 Número: 5680 | Serie: 065

5680 | 065 Número: 7400 | Serie: 444

7400 | 444 Número: 3069 | Serie: 019

3069 | 019 Número: 6215 | Serie: 147

6215 | 147 Número: 4501 | Serie: 225

4501 | 225 Número: 0865 | Serie: 033

0865 | 033 Número: 5687 | Serie: 436

30 Premios Secos de $10 Millones

Número: 5705 | Serie: 172

5705 | 172 Número: 1577 | Serie: 069

1577 | 069 Número: 4030 | Serie: 390

4030 | 390 Número: 4782 | Serie: 264

4782 | 264 Número: 2364 | Serie: 158

2364 | 158 Número: 9740 | Serie: 354

9740 | 354 Número: 3541 | Serie: 313

3541 | 313 Número: 9502 | Serie: 446

9502 | 446 Número: 9827 | Serie: 302

9827 | 302 Número: 6170 | Serie: 057

6170 | 057 Número: 6223 | Serie: 034

6223 | 034 Número: 8178 | Serie: 038

8178 | 038 Número: 5188 | Serie: 237

5188 | 237 Número: 7528 | Serie: 270

7528 | 270 Número: 9514 | Serie: 247

9514 | 247 Número: 7210 | Serie: 126

7210 | 126 Número: 7725 | Serie: 095

7725 | 095 Número: 1171 | Serie: 140

1171 | 140 Número: 5462 | Serie: 127

5462 | 127 Número: 9194 | Serie: 162

9194 | 162 Número: 9516 | Serie: 221

9516 | 221 Número: 5219 | Serie: 171

5219 | 171 Número: 1588 | Serie: 378

1588 | 378 Número: 9268 | Serie: 032

9268 | 032 Número: 5922 | Serie: 352

5922 | 352 Número: 4659 | Serie: 392

4659 | 392 Número: 4567 | Serie: 337

4567 | 337 Número: 8443 | Serie: 324

8443 | 324 Número: 9174 | Serie: 318

9174 | 318 Número: 2952 | Serie: 427

Cómo verificar si el billete resultó ganador

La Lotería de Bogotá publicó los resultados oficiales del sorteo 2858, incluida la confirmación del premio mayor de $12.000 millones. Los participantes pueden revisar el número y la serie de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de los premios entregados durante el sorteo del 30 de julio de 2026.



Imagen oficial con el plan de premios y números ganadores del sorteo 2858 de la Lotería de Bogotá, realizado el 6 de agosto de 2026.

La recomendación es verificar siempre la información con los resultados oficiales antes de iniciar el proceso de cobro de cualquier premio.