Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 21 de septiembre de 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este lunes 21 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

Números ganadores del Baloto y Revancha

La combinación ganadora del Baloto de este lunes 21 de septiembre de 2026 es:

Baloto

04 - 23 - 22 - 15 - 17 Super Balota: 10.

Revancha

40 - 05 - 33 - 36 - 32 Super Balota: 04.

¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

Para este lunes, 21 de septiembre de 2026, el acumulado del Baloto es de $58.400 millones.

Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.000 millones.

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

Los participantes pueden consultar los resultados y verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del operador.