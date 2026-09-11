Alerta ciudadana permitió descubrir explosivos instalados por disidencias en Florencia, Caquetá

Una alerta entregada por ciudadanos permitió a las autoridades detectar una serie de artefactos explosivos instalados en diferentes sectores de Florencia, Caquetá, que habrían sido dejados allí por integrantes de la Estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc.

Tras recibir la información, tropas del Gaula Militar Caquetá desplegaron un operativo para localizar los elementos y verificar la amenaza. La reacción permitió encontrar los artefactos y proceder con su neutralización, evitando que fueran utilizados contra habitantes del municipio.

La situación generó una respuesta inmediata de las unidades militares, que adelantaron las labores de seguridad necesarias en las zonas donde fueron encontrados los explosivos. Con esta intervención se buscó impedir posibles ataques y reducir el riesgo para la población civil.

Le puede interesar: Al menos 124 víctimas dejan ataques con drones en Norte de Santander



Según información de inteligencia, la instalación de estos elementos estaría relacionada con las actividades de la Estructura Rodrigo Cadete, grupo armado que tiene presencia en diferentes zonas del departamento y que utiliza este tipo de acciones como mecanismo de intimidación y presión.

El resultado también puso de relieve el papel de la comunidad. La información entregada de manera oportuna permitió anticipar la amenaza y activar la respuesta de la Fuerza Pública antes de que se presentara una emergencia.

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de Florencia para informar sobre cualquier elemento o situación sospechosa que pueda representar un riesgo. Para este tipo de denuncias está habilitada la línea 147 del Gaula Militar, especialmente frente a hechos relacionados con secuestro, extorsión o amenazas a la seguridad.