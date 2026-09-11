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Blu Radio  / Nación  / De La Espriella advierte que más de 200 municipios no han resportado afectaciones por terremoto

De La Espriella advierte que más de 200 municipios no han resportado afectaciones por terremoto

El presidente De La Espriella le pidió a los alcaldes avanzar en la caracterización sobre las afectaciones tras el terremoto del 10 de agosto.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Quimbaya, Quindío, haciendo anuncios para el departamento sobre las medidas implementadas por el Gobierno para atender la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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De La Espriella explica que a los alcaldes de las zonas afectadas se les dio plazo hasta el 17 de septiembre para que entreguen la información sobre las prioridades que deben ser atenidas y, aunque falta, algunos días, varios municipios no han entregado el reporte.

Hoy todavía en todo el país 204 municipios de todas las zonas afectadas no nos han mandado la información
advirtió De La Espriella

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Además anunció la entrega de de 152 toneladas de construcción para algunos municipios del Quindío.

“Cemento, ladrillo, pintura, tuberías y elementos de ferretería. Igualmente se ha dispuesto de maquinaria amarilla para apoyar las labores de recuperación. El proyecto inicial apunta a la ejecución de 369 mejoramientos de vivienda en Armenia, en Finlandia, en Salento, en Calarcá, en Pijao, en Córdoba, en La Tebaida y Génova, con una inversión superior a los 7.700 millones de pesos”, dijo De La Espriella.

En el mismo sentido señaló que la reconstrucción también debe ir de la mano con una estrategia de seguridad.

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"Vamos a reconstruir, pero para reconstruir hay que tener seguridad. Y ya los bandidos saben lo duro que muerde el tigre. Y voy por todos ellos donde quiera que se metan. Para reconstruir a Colombia hay que pensar en la piedra angular de la seguridad. Aquí nadie quiere nada regalado, quiere que no lo extorsionen, que no lo secuestren, que su hijo pueda salir a la calle en una bicicleta sin miedo a que le maten por robársela y lo vamos a conseguir. Esa es la piedra angular de la reconstrucción, no solamente el ladrillo, el cemento y el hierro", dijo el mandatario.

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