Chaparral abre sus puertas a la IV Feria Internacional de Café, con 15.000 visitantes

La IV Feria Internacional de Café, Tolima Corazón Cafetero de Colombia, comienza este viernes en Chaparral, con una agenda que reúne a productores, compradores nacionales e internacionales y visitantes que llegarán para conocer la historia y la calidad del café producido en el sur del Tolima.

Desde las montañas del sur del Tolima hasta los mercados internacionales, el café vuelve a ser protagonista. Chaparral comienza hoy a vivir la IV Feria Internacional de Café, Tolima Corazón Cafetero de Colombia, un encuentro que se extenderá hasta el próximo domingo y que busca mucho más que mostrar una buena taza: pretende abrir oportunidades para quienes durante todo el año trabajan la tierra para producirla.

Cerca de 15.000 personas se esperan durante los tres días de programación, junto con alrededor de 50 compradores nacionales e internacionales, quienes tendrán la oportunidad de conocer de cerca los cafés producidos en esta región del departamento.

Para los caficultores, la feria representa la posibilidad de pasar de las montañas del Tolima a las mesas de consumidores especializados en Colombia y otros países. Detrás de cada grano hay familias, jornadas de trabajo, conocimiento heredado y productores que buscan que la calidad de su café también se traduzca en mejores ingresos y nuevas oportunidades.



El secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, Juan Camilo García, ha destacado que el café se ha convertido en una pieza fundamental para la recuperación económica del departamento y en una herramienta para generar nuevas oportunidades en el campo.

La feria es fruto del trabajo conjunto entre la Gobernación del Tolima, en cabeza de Adriana Magali Matiz Vargas; el Comité de Cafeteros y la Alcaldía de Chaparral, con una apuesta que busca fortalecer la comercialización y darle mayor visibilidad al café de origen producido en el territorio.

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El alcalde de Chaparral, Hélver González Mora, también ha resaltado la importancia de recibir este evento de carácter internacional, especialmente para los productores del municipio y del sur del Tolima.

Una taza que puede llegar mucho más lejos

Uno de los momentos que concentra mayor expectativa será la subasta híbrida de cafés, en la que participarán compradores de manera presencial y virtual.

La meta es ambiciosa: superar el récord de 72 dólares por libra alcanzado anteriormente, una cifra que demuestra que los cafés especiales del Tolima pueden despertar el interés de compradores dispuestos a pagar por calidad, origen y procesos diferenciados.

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Pero detrás de esas cifras existe una historia mucho más sencilla y cercana: la del campesino que cultiva, recoge, selecciona y transforma el fruto del café con la esperanza de que su trabajo sea reconocido y justamente remunerado.

Por eso, para los organizadores, la feria no termina cuando se apagan las luces del escenario. Cada contacto comercial, cada comprador que conoce un café del sur del Tolima y cada productor que aprende algo nuevo puede convertirse en una oportunidad para el futuro.

El conocimiento también se cultiva

Otro de los espacios importantes será el Salón del Café, concebido como un escenario de formación para que los propios caficultores puedan conocer mejor las características y atributos de lo que producen.

La intención es que los productores puedan identificar las fortalezas de sus cafés, comprender los diferentes procesos y avanzar hacia una producción cada vez más especializada.

La apuesta es sencilla, pero profunda: que el productor conozca el verdadero valor de lo que tiene en sus manos.

En este escenario se hablará de cafés diferenciados, procesos de beneficio, calidad y oportunidades comerciales, con la mirada puesta en consumidores y mercados especializados.

Del sur del Tolima al escenario internacional

La proyección internacional también hace parte de esta apuesta.

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Los 12 mejores caficultores del Líbano, seleccionados durante la feria del año anterior, participarán en una misión técnica internacional que incluye su presencia en World of Coffee Panamá 2026.

Será una oportunidad para conocer experiencias de otros productores, acercarse a nuevas tendencias y establecer contactos con actores de la cadena cafetera internacional.

La intención es que estas experiencias regresen al territorio y se conviertan en conocimiento para las comunidades cafeteras.

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Chaparral espera a sus visitantes

Mientras los productores esperan que sus cafés encuentren nuevos compradores, Chaparral también se prepara para recibir a miles de visitantes.

La administración municipal ha anunciado un dispositivo de seguridad articulado con la Policía, el Ejército y las instituciones que acompañarán el desarrollo de la programación.

El municipio viene, además, de recibir a más de 18.000 personas durante el Festival Folclórico y Cultural La Sombrerera, experiencia que, según las autoridades locales, demuestra su capacidad para desarrollar grandes eventos.

En medio de las altas temperaturas y la temporada seca, también se mantiene la atención frente al riesgo de incendios forestales. Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, voluntarios y autoridades permanecen atentos, mientras el municipio dispone de un carrotanque para responder ante eventuales emergencias.

Tres días para hablar de café, campo y oportunidades

La IV Feria Internacional de Café no es solamente una vitrina comercial. Es el encuentro entre quienes producen y quienes buscan descubrir lo que se cultiva en las montañas del Tolima.

Es también una oportunidad para que Chaparral reciba visitantes, para que hoteles, restaurantes, comerciantes y emprendedores muevan su economía y para que el nombre del sur del Tolima siga ganando espacio dentro y fuera de Colombia.

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Desde hoy y hasta el domingo, Chaparral será el punto de encuentro de una historia que comienza en las fincas cafeteras y puede terminar muy lejos de ellas, en una taza servida en cualquier lugar del mundo.

La invitación está abierta: este fin de semana, todos los caminos llevan a Chaparral, donde el Tolima vuelve a mostrarle al país y al mundo por qué su café también cuenta historias de esfuerzo, familia, territorio y esperanza.