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Rescatan a dos hermanos de 2 y 5 años que pedían ayuda desde una ventana en el sur de Bogotá

Las autoridades activaron la ruta de atención integral para los menores, quienes, se encontraban en situación de abandono.

Menores fueron rescatados
Menores fueron rescatados
Policía Metropolitana de Bogotá
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Una alerta de la comunidad permitió el rescate de dos hermanos, de 2 y 5 años, que fueron encontrados pidiendo ayuda desde la ventana de una vivienda en el barrio La Fragua. La situación fue atendida por policías, quienes llegaron al lugar luego de recibir el llamado de los habitantes del sector. Al llegar, encontraron a los dos menores en una ventana del primer piso.

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Con la colaboración de ciudadanos, los policías lograron ingresar al inmueble para verificar las condiciones en las que se encontraban los niños. De acuerdo con el reporte de las autoridades, dentro de la vivienda fueron evidenciadas condiciones inadecuadas de higiene y los menores no habían recibido alimentación.

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Según las primeras indagaciones realizadas por las autoridades, presuntamente, la madre de los niños habría salido de la vivienda desde la noche anterior, por lo que los menores habrían permanecido solos y sin la supervisión de un adulto responsable.

Ante el riesgo para su integridad, los uniformados retiraron a los niños del inmueble y activaron la ruta de atención integral correspondiente.

Posteriormente, los dos hermanos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar las actuaciones necesarias para garantizar el restablecimiento de sus derechos y determinar las medidas de protección correspondientes.

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A propósito de esta situación, la Policía señaló que, en lo corrido del año, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, ha realizado el rescate de 75 niños, niñas y adolescentes que estarían en presunto estado de abandono.

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La institución reiteró el llamado a padres, madres y cuidadores para garantizar la protección y supervisión de los menores de edad.

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