Queremos acabar la gobernanza ilegal: Misael Velásquez sobre medidas en La Guajira por paro armado

Ante las alteraciones del orden público y el temor generado por el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como los Pachenca, la Gobernación de La Guajira desplegó un plan de contingencia vial para blindar el corredor que conecta a Santa Marta, Palomino y Riohacha.

El secretario de gobierno departamental, Misael Arturo Velásquez, confirmó en Recap Blu que la prioridad de las autoridades es restablecer la seguridad, acompañar a los visitantes y contrarrestar las acciones de las estructuras criminales en la Troncal del Caribe.

Afectaciones al turismo y respuesta institucional

El clima de zozobra en la zona limítrofe entre Magdalena y La Guajira provocó que varias agencias de viajes reportaran cancelaciones de itinerarios hacia Palomino, un destino estratégico para la economía regional.



El hecho de mayor gravedad registrado en este corredor vial se presentó a la altura de los kilómetros 57 y 58, en el sector conocido como Casa de Aluminio, donde se produjo la quema de vehículos.

Frente a este panorama, Velásquez enfatizó que las acciones operativas apuntan a desarticular la influencia de los grupos ilegales y reactivar la economía local.

Publicidad

"Las agencias de viaje han reportado que han cancelado los visitas o los viajes que se tenían, pero por eso estamos trabajando para garantizar, insisto, en que aquí debe haber la tranquilidad, que esto se está haciendo en la actuación y la presencia del Estado para recuperar la legalidad y acabar, de alguna manera, el tipo de gobernanza ilegal que se estaban presentando en esos sectores y el objetivo es que se pueda reactivar esa línea tan importante de desarrollo como es el turismo en el departamento de La Guajira", indicó el funcionario público.

Caravanas viales y presencia militar en Palomino

Para brindar garantías de transporte, tanto a los turistas que se encuentran en la zona como a quienes planean ingresar desde Santa Marta o Riohacha, las autoridades dispusieron caravanas asistidas y puntos de control. La Troncal del Caribe constituye una arteria vital e insustituible para el desarrollo comercial y el flujo de visitantes en el norte del país.

Publicidad

Sobre los dispositivos de seguridad en carretera, el funcionario precisó:

"Hoy hay caravanas de acompañamiento de la Policía Nacional y también presencia de los puestos de control del Ejército. Se estableció particularmente la caravana de acompañamiento de la Policía para garantizar la locomoción en las carreteras y todos los turistas puedan salir, porque muchos están aquí, y a los que puedan llegar decirles que hay el compromiso, porque la orden es que el Estado tiene que hacer presencia", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: