Colombia Opina: tres años de Gustavo Petro en la Presidencia; análisis de la encuesta Invamer

¿Qué piensan los colombianos tras tres años de gobierno de Gustavo Petro? ¿Ha cumplido sus promesas? ¿Cómo califican su gestión en temas como economía, seguridad, paz total o reformas?

Este viernes, desde las 7:00 a.m. en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se revelarán los resultados completos de la nueva encuesta Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol, en un completo análisis de la percepción ciudadana sobre el mandatario y su administración.



Señal EN VIVO de Mañanas Blu, con Néstor Morales

La tradicional medición revela cómo ha evolucionado la aprobación del presidente, cuáles son las principales preocupaciones del país y qué tanto respaldo tienen sus reformas clave.

La encuesta también incluyó preguntas sobre líderes como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Nayib Bukele y Javier Milei, y sobre instituciones como la Iglesia, el Congreso, la Corte Suprema, la Policía, la JEP y las redes sociales.

Además, fue realizada entre el 30 de julio y el 5 de agosto a personas mayores de 18 años de todas las regiones de Colombia.

La nueva encuesta de Invamer se llevó a cabo con un muestreo probabilístico por etapas, aplicando un total de 1.840 encuestas en 84 municipios del país, los cuales incluyen centros urbanos grandes, medianos y pequeños.

Publicidad

Por zonas, se realizaron 416 encuestas en el Caribe, 592 en el Centro-Oriente, 336 en el Eje Cafetero, 128 en el Centro-Sur y Amazonía, 80 en los Llanos y 288 en el Pacífico. Las ciudades encuestadas incluyeron tanto capitales como municipios intermedios y rurales, entre ellos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Ibagué, Pasto, Neiva, Villavicencio y Santa Marta, entre muchas otras.