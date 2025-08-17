Condenan a dos trabajadores de tiendas de mascotas en Bogotá por maltrato animal

Luego de pruebas proporcionadas por un fiscal de la Seccional Bogotá, apoyado por el grupo Gelma fueron condenados un hombre y una mujer que trabajan en tiendas de mascotas y agredieron a dos perros hasta causarles la muerte.

Mauricio Martín Tiboche, trabajaba en un establecimiento comercial de mascotas en Suba. El 14 de diciembre de 2023 agredió a Tony, un perro Schnauzer a quien Tiboche le causó la muerte después de golpearlo en múltiples ocasiones.

La Fiscalía le imputó el delito de maltrato animal y lo condenó a 6 meses de prisión. El hombre aceptó el cargo del que la entidad lo acusó luego de las pruebas aportadas por el Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma).

Asimismo, Debora Alexandra Torres Altahona, quien trabajaba en un local de mascotas en la localidad de Engativá, fue condenada a 15 meses de prisión por maltrato animal, después de causarle la muerte a Nala, una perrita coker spaniel.

Según los informes de las autoridades, la mujer cuando estaba bañando a Nala, sin darse cuenta la asfixió con una cuerda y producto de las heridas la perrita falleció. Torres, no aceptó los cargos.

Es de recordar que según cifras hasta mayo de 2024, Bogotá recibió 1.765 denuncias de maltrato animal a través de la Línea Única Contra el Maltrato Animal (01 8000 115 161).

Durante el mismo período, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realizó 2.281 visitas de verificación de condiciones de bienestar por presunto maltrato.