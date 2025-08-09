Giro en caso de domiciliario que acabó con la vida de un perro en Suba tras discusión con un cliente

Un caso ha generado gran conmoción en Bogotá por el ataque a un perro bulldog que llevó a su muerte, presuntamente a manos de un domiciliario tras una pelea con un cliente.

Los hechos se registraron en la localidad de Suba, el pasado 16 de marzo de 2023. Tras dos años de este hecho, la Fiscalía General imputó a Edison Daniel Corzo Urrego los delitos de lesiones personales y maltrato animal agravado.

Según el reporte oficial, aquella tarde el hombre llegó a una casa para entregar un producto, sin embargo, en medio de la entrega se presentó una discusión, que rápidamente escaló en una riña.

El domiciliario presuntamente golpeó al cliente y le dio varias patadas a su perro de compañía, cuyo nombre era Mox. A causa de las heridas que le propinó, el pequeño animal murió.

En la audiencia de imputación de cargos, el señalado no aceptó su responsabilidad. Sin embargo, la Fiscalía determinó que existía suficiente material para demostrar que era culpable.

Domiciliario acabó con la vida de un bulldog en Suba tras fuerte discusión con un cliente Foto: Sergio Grandas Medina

Por ahora, el proceso continuará mientras se define si el hombre deberá cumplir su condena en prisión y las condiciones durante el resto del juicio. Las autoridades informaron que dieron prioridad al caso debido a que involucra el maltrato a un canino.

Las cifras de violencia contra los animales siguen siendo preocupantes. Según un informe de la Alcaldía de Bogotá hasta el 31 de mayo de 2024, en la Línea Única Contra el Maltrato Animal se reportaron más de 1.700 denuncias por maltrato animal.

Recuerde que, en caso de presenciar maltrato a algún animal, las líneas de atención en la ciudad son:

