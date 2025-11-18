Brutal caso de maltrato animal en Florencia: hombre agredió una gata hasta quitarle la vida

Un video, que fue expuesto por la defensora de animales del Caquetá, Heidy Cerquera, muestra a un hombre atacando y asesinando de manera cruel a Katy, una gata presuntamente hurtada en el barrio La Victoria de Florencia.

El caso desató rechazo generalizado y reavivó las alertas por otros recientes hechos de violencia animal en Caquetá.

Un nuevo y estremecedor caso de maltrato animal ha generado profunda indignación en Florencia. En un video que se conoció se observa a un hombre atacando de manera brutal a Katy, una pequeña gata que, al parecer, había sido hurtada momentos antes en el barrio La Victoria.

Las imágenes muestran cómo el agresor la golpea, la pisa y la hiere con un objeto corto punzante, acciones que finalmente le causaron la muerte.



La comunidad y los defensores de animales exigen una actuación inmediata por parte de las autoridades y sanciones ejemplares. Sobre este caso, Heidy Cerquera Ángel, defensora de animales en Caquetá, explicó que el hombre fue capturado en su momento, pero se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

Tras ello, fue internado algunos días en una unidad mental, sin embargo, posteriormente salió y, según la líder animalista, continúa generando problemas en la zona.

Este hecho, que ha generado rechazo generalizado, se suma a otros casos recientes de violencia contra animales en el departamento.

Publicidad

Uno de los más comentados fue el de un perro que fue lanzado desde un puente hacia una quebrada, amarrado dentro de un costal. Por fortuna, las autoridades ambientales lograron rescatarlo a tiempo.

La muerte de Katy y los episodios de crueldad registrados en los últimos días en Caquetá han encendido nuevamente las alarmas entre organizaciones protectoras y ciudadanía, quienes insisten en la urgencia de fortalecer la denuncia, la conciencia y el respeto por la vida de todos los animales.