Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Brutal caso de maltrato animal en Florencia: hombre agredió una gata hasta quitarle la vida

Brutal caso de maltrato animal en Florencia: hombre agredió una gata hasta quitarle la vida

El caso desató rechazo generalizado y reavivó las alertas por otros recientes hechos de violencia animal en Caquetá.

