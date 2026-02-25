En vivo
Elecciones Colombia 2026

Hoy, día clave para garantizar la transparencia de las elecciones del 8 de marzo

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el hecho de que la empresa Thomas Greg and Sons y la empresa ASD formen parte de la Unión Temporal Disproel, que es la encargada del software de escrutinio municipal y departamental.

