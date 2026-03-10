Taxistas del Valle del Cauca podrán obtener hasta 42 millones para comprar vehículos eléctricos

La Autoridad Regional de Transporte del Suroccidente abrió la convocatoria del Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico, FOPAT, para que propietarios de taxis en Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo puedan acceder a ayudas para renovar sus vehículos, buscando alternativas eléctricas.

Se trata de apoyo en recursos otorgado por el Gobierno nacional, donde los beneficiarios podrán obtener entre 34 hasta 42 millones de pesos para adquirir taxis eléctricos, logrando así que el servicio de transporte público individual en el Valle del Cauca sea más amigable con el medio ambiente.

"Buscamos cubrir la diferencia en costos entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico y también cubrir los costos para la infraestructura de carga. Con estos recursos vamos a poder incentivar esa flota eléctrica en nuestra región. Vamos a disminuir la contaminación que la movilidad genera para nuestro territorio y con esto disminuir esos impactos en la salud que tenemos para la población", señaló Juanita Concha, directora de la ART.



Convocatoria hasta el 24 de marzo de 202

La convocatoria estará abierta hasta el 24 de marzo del año 2026, y está dirigida a propietarios de uno a tres taxis que cumplan con requisitos como que el vehículo actual use combustible fósil, tenga más de 10 años desde su matrícula, esté activo en el RUNT, cuente con SOAT, revisión técnico-mecánica y tarjeta de operación vigentes.