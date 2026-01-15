En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Cómo comprar el SOAT si un vehículo no está a su nombre? Paso a paso desde Nequi

¿Cómo comprar el SOAT si un vehículo no está a su nombre? Paso a paso desde Nequi

Pese a que varias plataformas digitales limitaron la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito a terceros, Nequi vuelve a permitir esta operación desde su aplicación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad