¿Cómo comprar el SOAT si un vehículo no está a su nombre? Paso a paso desde Nequi

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un requisito que todos los conductores deben mantener vigente para poder circular por las vías del país. De no contar con esta póliza, el conductor puede ser sancionado con una multas e, incluso, con la inmovilización del vehículo.

El SOAT cubre la atención de las víctimas de accidentes de tránsito, incluidos peatones, pasajeros y conductores, pero no ampara daños materiales ni el arreglo de vehículos involucrados en el siniestro.

Para 2026, las tarifas del SOAT tuvieron ajustes diferenciados según el tipo de vehículo. En el caso de microbuses, taxis, motocicletas de bajo cilindraje (menos de 200 cc) y vehículos de servicio comercial, el incremento fue del 5,17 %. Entre tanto, para vehículos particulares, camionetas y automotores de carga, el ajuste fue del 0,38 %, una variación menor que responde a la reducción en los índices de siniestralidad registrados en 2025.



¿Se puede comprar el SOAT si no es propietario?

La compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ha evolucionado en los últimos años, facilitando a los conductores su adquisición de forma digital y en pocos minutos. Sin embargo, muchos usuarios conducen vehículos que no están a su nombre, una situación común en casos de préstamos, procesos de traspaso o uso familiar.

En la práctica, esto dificultó durante un tiempo la compra del SOAT, debido a políticas internas de varias plataformas digitales y aseguradoras, que solo permitían adquirir la póliza desde la cuenta del propietario registrado en la tarjeta de propiedad del vehículo.



Esta restricción llevó a que algunos conductores recurrieran a intermediarios o pólizas irregulares, sin la certeza de que el seguro estuviera efectivamente emitido y validado para el vehículo que utilizaban.

Nequi, una de las plataformas pioneras en la venta digital del SOAT, también había limitado esta operación para que únicamente el propietario pudiera comprar la póliza desde la aplicación. No obstante, la entidad volvió a habilitar la opción de compra para terceros, permitiendo adquirir el SOAT tanto para el propietario como para una persona distinta.



¿Cómo comprar el SOAT desde Nequi si no es el propietario?

El proceso para adquirir el SOAT desde Nequi sin ser el propietario del vehículo es sencillo. Para hacerlo, es importante conocer los datos del propietario y la placa del vehículo al que se le comprará la póliza.

Entonces, para comprar el SOAT siendo un tercero, usted debe seguir estos pasos:



Ingresar a la App de Nequi desde su dispositivo móvil

desde su dispositivo móvil En la parte inferior derecha de la pantalla, seleccione la opción Servicios .

. Busque la categoría Seguros y presione sobre SOAT

Al ingresar, seleccione la opción Ir a cotizaciones anteriores

Una vez en el menú, presione la opción 'Cotiza vehículo'

Ingrese la placa del vehículo. La aplicación mostrará automáticamente los datos y el valor del SOAT.

Tenga en cuenta que Nequi realiza un cobro por el costo del servicio mas IVA, suma que se adicionará al costo total de su SOAT en el momento de la compra.

Una vez realizada la compra, los datos de la transacción, junto con el PDF de su SOAT, llegarán al correo registrado en su cuenta de Nequi. Allí deberá verificar que la información de la póliza coincida con los datos del vehículo y del propietario.