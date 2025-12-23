Hyundai competirá en el TCR South America en 2026

Cinco años después de su lanzamiento en Sudamérica, el TCR continúa sumando actores con respaldo internacional. La serie, que se disputa en circuitos de Argentina, Brasil y Uruguay, incorporará en 2026 a una nueva marca.

La participación de Hyundai no se dará a través de un equipo creado desde cero. El nuevo proyecto, denominado Hyundai MSA, se construye sobre la base técnica y operativa del equipo argentino PMO, estructura que ya compitió en el campeonato y que obtuvo el título por equipos en 2024.

La sede operativa estará ubicada en Argentina y será desde allí donde se centralizará toda la logística para la temporada 2026.



Cuatro autos desde el inicio del campeonato

A diferencia de otros proyectos que ingresaron de manera gradual, Hyundai MSA comenzará su primera temporada con cuatro vehículos inscritos, cifra que lo ubicará desde el arranque como uno de los equipos con mayor presencia en la parrilla del TCR South America.

Los autos que utilizará el equipo serán Hyundai Elantra N TCR, desarrollados por Hyundai Motorsport y fabricados en Italia.



Según lo previsto, las unidades llegarán a la base del equipo a comienzos del próximo año, antes del inicio del periodo de entrenamientos.

Hyundai Elantra N TCR Foto. Hyundai

Alineación de pilotos

En cuanto a los pilotos, el equipo anunció a su primer representante para 2026: el argentino Diego Ciantini. El resto de la alineación será comunicada más adelante, una vez se completen los acuerdos deportivos.

Ciantini señaló que representar a Hyundai dentro del campeonato sudamericano supone un reto deportivo y destacó la exigencia de una categoría que reúne pilotos con experiencia en distintos campeonatos regionales e internacionales.

Desde Hyundai explicaron que su llegada al TCR South America responde a una estrategia regional. Gerardo Carmona, vicepresidente de Ventas, Producto y Marketing de Hyundai Motor Centroamérica y Sudamérica, afirmó que la categoría ofrece una plataforma adecuada para proyectar el trabajo de la marca en automovilismo dentro de la región.

De acuerdo con la compañía, el calendario del campeonato permitirá articular acciones con distribuidores en mercados donde Hyundai tiene presencia comercial consolidada, además de acercar la marca a los aficionados del automovilismo sudamericano.

Antecedentes deportivos fuera de Sudamérica

El desembarco de Hyundai en el TCR South America se apoya en un recorrido previo dentro del mismo reglamento técnico a nivel internacional.

Bajo la denominación Hyundai N, la marca obtuvo títulos en el FIA WTCR en 2018 y 2019 y sumó nuevos campeonatos en el FIA TCR World Tour entre 2022 y 2024.

En paralelo, el fabricante también logró resultados sostenidos en pruebas de resistencia, con victorias consecutivas en la clase TCR de las 24 Horas de Nürburgring entre 2021 y 2025.

¿Qué carro será el que compita?

El Hyundai Elantra N TCR que utilizará el equipo cuenta con un motor turboalimentado de 2,0 litros, con una potencia de 350 caballos y un par de 45 kgfm. La relación peso-potencia del modelo es de 3,6 kg por caballo.

Entre sus elementos técnicos se incluyen un alerón trasero ajustable de fibra de carbono, frenos delanteros ventilados de 380 milímetros con pinzas de seis pistones y llantas aerodinámicas de 10x18 pulgadas, todos desarrollados por Hyundai Motorsport.