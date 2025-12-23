En vivo
Iberia y Plus Ultra extienden hasta el 31 de enero la suspensión de vuelos a Venezuela

Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos a Venezuela para otra fecha, para otro destino cercano o solicitar el reembolso del importe del billete.

Tras advertencia de Estados Unidos a aerolíneas, Iberia suspende los vuelos a Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

