Cambios en pico y placa en Cartagena durante temporada de vacaciones; conozca cómo quedó

Desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente, así es el nuevo horario del pico y placa en Cartagena que empezó a regir en la ciudad como una medida para descongestionar las vías especialmente en la temporada turística.

La medida, que se encuentra en etapa pedagógica desde ya, quedará en firme entre el 15 de diciembre y el 15 de enero de 2026.

El director del Departamento de Transito y Transporte de Cartagena, José Ricaurte, explicó que durante la temporada de Navidad y fin de año en Cartagena se movilizan más de 3000 mil vehículos.

“Las medidas obedecen a que, ante el auge turístico de la temporada de fin de año y comienzos del 2026, cuando la ciudad espera la circulación de cerca de 300.000 vehículos, el principal fin será el de mejorar la movilidad. Se prevé el final de la temporada de visitantes más importante hasta el 24 de enero de 2026. Por ello no se determinó una medida de manera definitiva”, señaló.



Sin embargo, el Decreto 2206 del 07 de noviembre de 2025 también incluyó cambios para las motocicletas durante esta temporada. Estas podrán circular entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, horario en que estaba prohibido su transito en la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay a través de sus redes sociales indicó que la modificación para las motocicletas es parcial y no aplica para todas.

"Se flexibilizó la movilidad nocturna para miles de trabajadores del sector turístico que lo solicitaron, pues muchos tienen turnos nocturnos y salen en las madrugadas. Ahora, para evitar colados, las respectivas empresas harán su caracterización para certificar listados de empleados ante el DATT Cartagena”, detalló.

El cambio de restricción a las motocicletas, que ha generado polémica en la ciudad especialmente por los índices de seguridad, fue respaldada por Fenalco Bolívar, que señalan es una necesidad para los cientos de trabajadores que terminen sus jornadas a altas horas de la noche.

“Es una buena noticia y una respuesta a una solicitud de vieja data del sector comercial en Cartagena y sus trabajadores. Esperamos que no solo aplique en la zona turística, sino en toda la ciudad”, dijo Monica Fadul, directora de Fenalco Bolívar.

Según datos de la Alcaldía, trabajadores del sector turístico y comercial gastan entre el 30 % y el 40 % de sus salarios por concepto de transportes nocturnos en viajes y transbordos entre taxis, servicios de aplicaciones y carros colectivos hasta municipios aledaños como Turbaco o Arjona.

