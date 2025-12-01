Ni Medellín ni Cartagena, esta es la ciudad en Colombia que más visitaron en este 2025

Un reciente informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que se prevé un cierre de año en cifras récord en materia de turismo en Colombia. El país habría registrado más de 21 millones de movimientos migratorios, un crecimiento superior al 6 % frente al 2024.

“La movilidad internacional vive un momento sin precedentes. Recibimos más visitantes, más inversión y más reconocimiento global. El turismo está siendo un motor clave del Gobierno del Cambio para generar empleo y bienestar en los territorios”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales.

También un estudio presentado por Viajes Falabella aseguró que hubo una masiva llegada de turistas de: Chile (120.000). México (80.000) y Brasil (50.000), demostrando que el país hace un llamado especial en Latinoamérica, sin embargo, una ciudad en especial registró hasta un crecimiento de 6116.5 % en reservas.

Esta es la ciudad en Colombia que más visitaron turistas en 2025

Para sorpresa de algunos, ni Medellín ni Cartagena fueron las ciudades con mayor crecimiento en reservas en este 2025, sino que fue Bogotá con un crecimiento del 6116.5 %. La capital tomó un mayor protagonismo en este año, pero seguida, justamente de la capital de Bolivar y Antioquia con 92.1 % y 86.9 %, respectivamente.



Según cifras del ministerio, en promedio un turista gastó en Bogotá entorno a 102 dólares, siendo como uno de los destinos “más costosos” aún en el país.

“El puesto de control migratorio (PCM) del aeropuerto internacional El Dorado, es el principal punto de entrada al país. Se proyecta que el año 2025 supere los 12.5 millones de movimientos migratorios, con un crecimiento sostenido del 5 %”, añadieron de MinCIT.

¿Por qué Bogotá tuvo un crecimiento en turismo?

Si bien no se ha especificado cuál fue la razón principal, esto podría estar de la mano del crecimiento de eventos en la ciudad y grandes espectáculos, al igual que puntos turísticos que suelen ser del interés del viajero.

Por ejemplo, eventos como el Festival Estéreo Picnic o Festival Cordillera, o la visita de artistas como Guns N’ Roses, Dua Lipa, Green Day, Linkin Park, entre otros, entran en las opciones que toman viajeros para visitar la capital.