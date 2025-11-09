Luna del Río en Barranquilla estaría lista para fin de año: quieren impulsar el turismo

Así como ya la tienen varias ciudades en el mundo, Barranquilla espera incrementar el arribo de turistas al Atlántico desde este fin de año con la inauguración de su Luna del Río, una atracción turística de 65 metros de diámetro que iniciará su fase de instalación de cabinas, en las que adultos y niños podrán disfrutar, desde las alturas, de una vista panorámica de la ciudad.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, realizó una inspección a las obras, cuya primera fase —que consistía en la instalación de los tres aros que conforman la estructura— ya fue finalizada.

“¡Nuestra Luna del Río está quedando de ensueño! Los tres aros que la conforman ya están listos. Ahora comienza el ensamble de las cabinas, esas que muy pronto elevarán a barranquilleros y visitantes para mirar, desde el cielo y con el río Magdalena como testigo, lo hermosa que está Barranquilla”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

¡Nuestra Luna del Río está quedando de ensueño! 🌕



Los tres aros que la conforman ya están listos. Ahora comienza el ensamble de las cabinas, esas que muy pronto elevarán a barranquilleros y visitantes para mirar, desde el cielo y con el río Magdalena como testigo, lo hermosa… pic.twitter.com/Pd4ZhoTGp6 — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 7, 2025

“Cada vez está más cerca el momento en que la Luna del Río encenderá su magia y nos regalará una nueva forma de ver nuestra ciudad: más viva y #AOtroNivel”, agregó.



El alcalde Char destacó el avance en tiempo récord de la instalación de la rueda: “Como se puede apreciar, nuestra Luna del Río está totalmente armada. Son 65 metros de diámetro, un espectáculo para nuestro entretenimiento y turismo. Quiero felicitar a la firma que está armando esto”.

“Está espectacular, esto es increíble; en tiempo récord se hizo, se armó en días. Ya llegaron las cabinas donde va a estar la gente, los niños, la familia. Hoy empiezan el ensamblado de los ganchos, las cogen y las llevan a cada uno de sus puntos. Son 44 cabinas climatizadas, con aire acondicionado y una panorámica 360°, como pueden ver”, precisó el mandatario.

La Luna del Río, que será una de las más grandes de Latinoamérica, promete convertirse en un ícono que impulse el turismo y la economía de la ciudad. “Barranquilla se convertirá en un lugar turístico, una atracción única, porque tenerla aquí, frente al Río Grande de la Magdalena y con la ciudad al otro lado, será una experiencia inolvidable. No nos queremos imaginar las colas de gente queriendo llegar a Barranquilla para pasar un rato muy especial. Ya estamos en los últimos momentos de la instalación, y esperamos que en los primeros días de diciembre pueda estar al servicio de todos los colombianos y del mundo que quiera conocer a Barranquilla”, afirmó Char.