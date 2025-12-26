Un muerto y dos heridos, entre ellos un niño de 7 años, dejó fuerte riña en Cartagena

La intolerancia sigue cobrando vidas. En plena celebración de Nochebuena, una discusión terminó en tragedia en el barrio Arroz Barato, en el sur de Cartagena.

En medio de una discusión entre varias personas, en plena vía pública, un hombre sacó un arma de fuego y disparó contra Jhon Jairo Ángulo, un ayudante de obra de 40 años, causándole la muerte.

En el mismo hecho, una joven de 23 años y un niño de tan solo 7 años, que se encontraban en el lugar, resultaron heridos.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el agresor, quien fue capturado tras el hecho, disparó en varias ocasiones, causando la muerte de la víctima.



“Se habría presentado una discusión entre varias personas que se encontraban departiendo, donde el hoy capturado dispara en varias ocasiones contra el hoy occiso. De forma colateral, una mujer de 23 años y un menor de 7 años resultaron con una herida en la pierna, quienes se encuentran fuera de peligro y recuperándose en un centro asistencial”, indicaron.

Durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre en Cartagena se registraron dos muertes por riñas y se atendieron más de 25 casos.

“Durante Nochebuena y la madrugada del 25 de diciembre se atendieron más de 300 llamadas a la línea de emergencia 123 por diferentes motivos. Entre ellas, 25 por riña y 11 por perturbación a la tranquilidad, reportando una disminución en estos comportamientos respecto al año anterior”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.

Estas cifras, de acuerdo con la Policía, representan una reducción del 74 % en lesiones personales, en comparación con el mismo periodo de 2024.