En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Un muerto y dos heridos, entre ellos un niño de 7 años, dejó fuerte riña en Cartagena

Un muerto y dos heridos, entre ellos un niño de 7 años, dejó fuerte riña en Cartagena

En medio de una discusión entre varias personas, en plena vía pública, un hombre sacó un arma de fuego y disparó contra un hombre de 40 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad