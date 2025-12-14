Doble homicidio en Cartagena; hombre y mujer fueron atacados a tiros afuera de un estadero

Sobre las 2:00 de la madruga de este domingo, las balas irrumpieron en un establecimiento comercial del barrio Ciudadela 2000, en el sur de Cartagena.

Un hombre y una mujer, que departían en la terraza del lugar, fueron atacados a tiros por un sujeto, que según testigos, se les acercó y de inmediato abrió fuero en su contra.

Las víctimas, identificadas como Bernardo Blanco Berrio y Deisy Tatiana Castañeda Salazar, esta última de 34 años, murieron en el mismo lugar del ataque; mientras el presunto sicario, en compañía de un sujeto, huyó del lugar en una motocicleta.

De acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, una de las víctimas, Bernardo Berrio, registra le tres anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y amenazas.



“Funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial Sijín realizaron la inspección técnica a los dos cadáveres. La Policía Nacional en esta metropolitana, solicita a la comunidad suministrar cualquier tipo de información que permita esclarecer los hechos de afectaciones a la vida”, indicaron.

En lo corrido del año en Cartagena se han registrado 334 homicidios, de los cuales 241 corresponde a sicariatos.