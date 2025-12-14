En vivo
Doble homicidio en Cartagena; hombre y mujer fueron atacados a tiros afuera de un estadero

Doble homicidio en Cartagena; hombre y mujer fueron atacados a tiros afuera de un estadero

En lo corrido del año en Cartagena se han registrado 334 homicidios, de los cuales 241 fueron sicariatos.

