Suspensión de rector Uniatlántico: Leyton Barrios niega presuntos incumplimientos a Mineducación

Suspensión de rector Uniatlántico: Leyton Barrios niega presuntos incumplimientos a Mineducación

Esta semana iniciará con un nombramiento de nuevo rector para la Universidad del Atlántico, mientras que Leyton Barrios se negará a entregar el cargo.

