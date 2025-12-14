Suspensión de rector Uniatlántico: Leyton Barrios niega presuntos incumplimientos a Mineducación

La batalla legal por la rectoría de la Universidad del Atlántico por ahora no llegará a su fin, pese a que el Ministerio de Educación ordenó la suspensión por un año de Leyton Barrios, quien esta semana buscará mantenerse en su cargo argumentando que no desobedeció las órdenes del Gobierno Nacional para superar la crisis de esta institución superior.

Declara su abogado Iván Cancino que Leyton aún no es notificado oficialmente sobre dicha resolución, sin embargo era un movimiento que como defensa esperaban y procederán hacia una apelación, sin perder de vista a la persona que desde Bogotá postularán para reemplazarlo.

“Es una resolución que no es acorde a derecho, que no compartimos. Estaban buscando cualquier maniobra para retirarlo del cargo y desconocer una elección que fue absolutamente clara y transparente. De manera legal, el señor Leyton no ha sido notificado”, dijo inicialmente a Blu Radio.

“Obviamente espera quedarse en el cargo por el período para el que fue elegido, así que vendrán todas las acciones legales para controvertir. Él no ha incumplido ninguna orden del Ministerio, ha presentado planes y se ha manifestado de acuerdo al espíritu de defender la universidad. Es un hombre de academia y que vive por y para los estudiantes”, agregó.



“No tenemos ni idea de quién será el reemplazo, pero estaremos muy pendientes de su trayectoria, si tiene algún vínculo político, y habrá mucha atención hacia ese nombramiento”, sostuvo.

Del mismo modo, quien sí ya fue notificado fue el gobernador Eduardo Verano, presidente del Consejo Superior de la institución, de la que espera que priorice restablecer las jornada académicas.

“Creo que en este momento ya tenemos una información de los avances que va a hacer sobre la situación de la Universidad del Atlántico, que entra en una etapa en la cual el Ministerio seguramente va a hacer un reemplazo del rector, y vamos a la expectativa en el Consejo Superior de ver qué ocurre el lunes”, declaró desde Barranquilla.

“Eso es lo que queremos para llegar a la normalidad total. Había por parte de todos los estamentos de la universidad con una condición, que era que Leyton tuviese que dar las explicaciones de rigor con respecto a algunos aspectos de su proceso de escogencia, y eso es lo que se dará a ocurrir el próximo lunes en el Consejo Superior”, acotó Verano.

Así las cosas, esta semana iniciará con un nombramiento de nuevo rector para la Universidad del Atlántico, al tiempo que su actual regente se negará a entregar el cargo.