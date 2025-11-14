Dimar investigará muerte de adulta mayor en San Andrés tras volcamiento de lancha

La reciente muerte de una persona en el sector turístico de Rocky Cay en San Andrés Islas, luego del volcamiento de una lancha en el que también hubo bebé de seis meses remitido a un centro asistencial, hoy mantiene bajo preocupación tanto a las autoridades marítimas como a los habitantes, siendo esta la segunda víctima fatal que se registra por esta circunstancia en el último mes.

Sobre estos casos específicos la Dirección General Marítima (Dimar) abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y a partir de allí espera tomar medidas para estos desembarques realizados de forma peligrosa.

De hecho, el Capitán Alexis Grattz, Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dimar, remarcó la importancia de utilizar embarcaciones legales para estos trayectos, las cuales cuentan con seguimientos por la autoridad.

“La forma correcta y legal. Siempre recomendamos emplear embarcaciones y empresas que tengan autorización tanto de la autoridad marítima local como de las autoridades municipales”, dijo inicialmente.

“Tratemos de evitar que por ahorrar algún dinero, se empleen estas embarcaciones que no cumplen con los estándares, con los protocolos de la autoridad marítima; lógicamente son las que exponen la seguridad de las de las personas”, recomendó también.

Asimismo, Grattz habló que para este fin de semana se mantendrán condiciones climáticas soleadas, con vientos superiores a los 35 kilómetros por hora, olas que lleguen hasta los 1.5 metros y alta nubosidad, todas condiciones que propician la navegabilidad y el turismo.

“Se prevén condiciones muy similares a las de esta época del año, donde va a estar el sol radiante y también algo de nubosidad, de pronto con algo de lluvias, pero con una probabilidad menor a que se conviertan en tormentas eléctricas”, sostuvo.



La recomendación final de la Dimar es estar atentos a los reportes que se emiten desde las autoridades competentes.