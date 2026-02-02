Medellín avanza en la creación de política de protección animal: en 2025 hubo 4.000 abandonos

Debido a los más de 4000 casos de abandono de animales de compañía que se reportaron en el año 2025, la Alcaldía de Medellín avanza en la creación de una política pública de protección animal. Ya se ha tenido socialización en 12 comunas de la ciudad.

En Medellín hay una gran preocupación por los crecientes casos de abandono de perros y gatos por parte de sus dueños que en muchos casos son acogidos por el centro de bienestar publico de animales más grande del país, llamado La Perla.

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la capital antioqueña, durante el año anterior, se reportaron en total 4.343 casos de abandono de animales de compañía por parte de sus poseedores.

Ante este panorama la Alcaldía de Medellín inició la creación de una política pública de protección animal que ya ha llegado a 12 comunas de las 21 que tiene la ciudad, y donde han participado unas 700 personas. Así lo explicó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral.



“Estos insumos permitieron identificar que el abandono, el maltrato y los problemas de convivencia por excretas son las principales problemáticas señaladas por la comunidad. Consolidamos un diagnóstico serio y participativo que nos prepara para cerrar la primera fase con un gran encuentro que tendremos en febrero”, dijo.

De las más de 700 personas que han participado de la creación de esta política se ha evidenciado que el 41 % de las respuestas ciudadanas ubica el abandono como la principal problemática para los animales, seguida del maltrato, con el 20 %.

La formulación de la política pública consta de 4 fases de ejecución de las cuales ya se llevó a cabo la primera y se espera iniciar la segunda el próximo mes para que este año quede lista.