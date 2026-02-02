En vivo
Medellín avanza en la creación de política de protección animal: en 2025 hubo 4.000 abandonos

Medellín avanza en la creación de política de protección animal: en 2025 hubo 4.000 abandonos

Ya se ha tenido socialización en 12 comunas de la ciudad.

