En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Salen a la luz detalles en caso de taxista borracho que atropelló 11 personas Bogotá: un menor murió

Salen a la luz detalles en caso de taxista borracho que atropelló 11 personas Bogotá: un menor murió

Carol Estefanía, una adolescente de 15 años, sufrió un trauma craneoencefálico severo que la mantuvo varios días con muerte cerebral. Pese a los esfuerzos médicos, la menor falleció días después en un centro asistencial.

Así reaccionó José Chala, taxista que atropelló a 11 personas borracho, a imputación de cargos
Así reaccionó José Chala, taxista que atropelló a 11 personas borracho, a imputación de cargos
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad