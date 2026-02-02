Salen a la luz detalles en caso de taxista borracho que atropelló 11 personas Bogotá: un menor murió

Un grave siniestro vial ocurrido el pasado 8 de noviembre de 2025, en la localidad de San Cristóbal, dejó como saldo la muerte de una adolescente de 15 años y varios heridos, luego de que un taxista en estado de embriaguez grado tres arrollara a un grupo de personas que se encontraba frente a una barbería en el barrio Santa Rita.

De acuerdo con el informe de las autoridades, José Eduardo Chalá Franco, un conductor de taxi de 56 años, perdió el control del vehículo mientras se movilizaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. El automóvil embistió a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, y terminó incrustado contra la fachada de una vivienda, generando escenas de pánico entre los residentes del sector.

Como consecuencia del impacto, Carol Estefanía, una adolescente de 15 años, sufrió un trauma craneoencefálico severo que la mantuvo varios días con muerte cerebral. Pese a los esfuerzos médicos, la menor falleció días después en un centro asistencial.

Su hermano menor, Juan Martín, de siete años, también resultó gravemente herido y permaneció en coma durante varias semanas, pero logró despertar a mediados de diciembre. Actualmente enfrenta un proceso de recuperación complejo con cirugías reconstructivas, una prótesis frontal y terapias intensivas para recuperar la movilidad.



#BOGOTÁ. Grave accidente se registró la noche del 08NOV, en el b/La Sierra, loc/San Cristóbal, luego de que el conductor de un taxi en presunto estado de alicoramiento perdiera el control del vehículo y arrollara a varias personas dejándolas gravemente heridas entre esas menores… pic.twitter.com/aCRerGSJ9E — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 10, 2025

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía señaló que Chalá Franco tomó una decisión consciente al conducir en alto grado de embriaguez, calificando su comportamiento como “absurdo” y altamente peligroso. El conductor, que inicialmente afirmó haber ingerido solo cuatro cervezas, fue desmentido por los exámenes toxicológicos, que confirmaron el nivel más alto de alcohol permitido por la ley.

Por estos hechos, el taxista fue llamado a juicio por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas, cargos que decidió aceptar. Actualmente permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

En entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión, Claudia Cubillos, madre de Gustavo Andrés Torres, uno de los adultos heridos en el siniestro, dijo que el conductor era conocido en el barrio por manejar bajo los efectos del alcohol: "Decía que manejaba mejor borracho que en sano juicio".

La mujer también señaló que ya existían antecedentes grabados en redes sociales meses antes de la tragedia, donde se denunciaba a Chalá por transitar en contravía y en aparente estado de embriaguez.

Entre tanto, las familias afectadas continúan afrontando las consecuencias físicas, emocionales y económicas de este hecho, mientras esperan que la justicia imponga una condena acorde con la magnitud del daño causado.