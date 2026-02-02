Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia. Su amplia trayectoria y la confianza que ha construido con el paso de los años la mantienen como una de las opciones preferidas por miles de apostadores.
El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 2 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.
La Caribeña Día ofrece varias modalidades de juego, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo que cada apostador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.
Las apuestas en la Caribeña Día son accesibles para distintos públicos, lo que ha contribuido a su popularidad a nivel nacional:
Esta variedad de montos permite participar tanto a jugadores ocasionales como a apostadores frecuentes.
Para reclamar un premio de la Caribeña Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:
De acuerdo con el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden aplicarse requisitos adicionales:
En los premios superiores a 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.