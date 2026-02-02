Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de febrero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia. Su amplia trayectoria y la confianza que ha construido con el paso de los años la mantienen como una de las opciones preferidas por miles de apostadores.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 2 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 2 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 1 febrero 2026 0468 - 1 Caribeña Día 31 enero 2026 2568 - 6 Caribeña Día 30 enero 2026 4872 - 4 Caribeña Día 29 enero 2026 1256 - 2 Caribeña Día 27 enero 2026 2621-2 Caribeña Día 26 enero 2026 9356 - 4 Caribeña Día 25 enero 2026 1217 - 8 Caribeña Día 24 enero 2026 9343 - 4 Caribeña Día 23 enero 2026 4823 - 6 Caribeña Día 22 enero 2026 3168 - 7 Caribeña Día 21 enero 2026 3563 - 8

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

La Caribeña Día ofrece varias modalidades de juego, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo que cada apostador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Las apuestas en la Caribeña Día son accesibles para distintos públicos, lo que ha contribuido a su popularidad a nivel nacional:



Valor mínimo: $500

Valor máximo: $10.000

Esta variedad de montos permite participar tanto a jugadores ocasionales como a apostadores frecuentes.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio de la Caribeña Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

En los premios superiores a 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.