Blu Radio  / Opinión  / Reflexión pública de Camila Zuluaga

Reflexión pública de Camila Zuluaga

Desde distintos sectores del Gobierno y de sus seguidores se me ha señalado por el tono que utilicé con la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, a quien cuestioné por no tener la preparación suficiente para el cargo que hoy ocupa.

