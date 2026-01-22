Reconocida influencer fue secuestrada en su Cybertruck: todo quedó en video

La desaparición de una reconocida creadora de contenido mantiene en vilo a miles de usuarios en redes sociales, luego de que se difundiera un impactante video que mostraría el momento exacto en el que fue interceptada por varios hombres mientras abordaba su vehículo de alta gama. El caso ha generado alarma nacional y un fuerte llamado a las autoridades para dar con su paradero.

El hecho ocurrió en la colonia Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa, donde la joven fue privada de la libertad el pasado martes 20 de enero de 2026, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México. La víctima es Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como ‘La Nicholette’, una influencer de 25 años con doble nacionalidad y presencia en plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat.

De acuerdo con los reportes oficiales, la creadora de contenido se encontraba subiendo a su Cybertruck de color morado cuando varios sujetos la interceptaron y la obligaron a subir a otro vehículo. Posteriormente, su camioneta fue hallada abandonada, mientras que de ella no se volvió a tener rastro. Hasta el momento, continúa desaparecida.

Las imágenes del presunto secuestro, captadas por cámaras de seguridad, comenzaron a circular horas después del hecho y se viralizaron rápidamente. En el video se observa cómo varios hombres rodean a la influencer en cuestión de segundos y se la llevan por la fuerza, en una escena que ha provocado indignación, miedo y múltiples reacciones en plataformas digitales.



Este es el video:

Hasta el momento sigue desaparecida. #LaNicholette #Seguridad #México pic.twitter.com/Ri6bLaPfUv — Distrito Regio (@distritoregio) January 21, 2026

Las autoridades mexicanas señalaron que el caso podría estar relacionado con estructuras criminales que operan en la región, entre ellas un grupo conocido como Los Mayos, aunque aclararon que las investigaciones siguen en curso y que no se descarta ninguna hipótesis.

‘La Nicholette’ cuenta con más de 115.000 seguidores en TikTok y cerca de 180.000 en Instagram, donde compartía aspectos de su vida cotidiana, viajes, lujos y opiniones que generaban controversia. Además, monetizaba su imagen en plataformas de contenido para adultos como OnlyFans, lo que aumentó su visibilidad en redes.

Familiares, amigos y seguidores continúan pidiendo apoyo para localizarla, mientras el caso sigue causando conmoción en el país y reabre el debate sobre la seguridad de figuras públicas en contextos de violencia.