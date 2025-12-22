A través de redes sociales, se han vuelto virales los videos en donde las personas le cumplen sueños a otras o las apoyan en sus emprendimientos, como ha sido el caso de Camilo Cifuentes, pero también hay quienes deciden que ciertas personas vivan experiencia que, tal vez, no les sean tan fácil disfrutar.

Así ha sido el caso de Julián Pinilla, conocido como el ‘Chico de la Ruana’, que ahora le cumplió el sueño no a uno, sino a 50 adultos mayor de vivir algo que, según ellos, nunca pensaron vivir: conocer el mar.

La dinámica era fácil y solo tenían que quedarse quietos para ganarse el viaje al mar a 50 adultos mayores en Ráquira, Boyacá, quienes fueron llevados hasta La Guajira con todo pago para que conocieran el mar.

Durante la travesía, que tuvo una duración aproximada de 4 a 5 días, los abuelos disfrutaron de un completo itinerario (todo pago) que incluyó una fiesta en chiva, recorridos turísticos, un tour a Manaure y el acercamiento a la cultura Wayuu, entre otros.



'Influencer' le cumplió el sueño a 50 adultos mayores de conocer el mar // Foto: Instagram @julianpinillaaa

También compartieron con el creador de contenido con diversas actividades, además de darles hasta aparatos tecnológicos como televisores y demás. Por supuesto, el video causó un gran impacto en redes y miles de comentarios felicitaron al creador por “tener un buen corazón”.

“Este es un paseo muy elegante que nunca pesamos alguna vez tener”; “Una hermosura, un sueño que nunca nos habían cumplido”; “Estos 50 viejitos que estamos aquí la hemos pasado muy bien”; “Dios le debe multiplicar todo esto a este muchacho”, fueron algunas palabras que dijeron los abuelos durante el video.

En poco tiempo el video alcanzó miles de reproducciones y cientos de comentarios, conmovidos por su gran corazón, incluso, Camilo Cifuentes lo felicitó por hacer este tipo de acciones y demostrar que “en Colombia también se puede hacer cosas por los demás desde el corazón”.