SuperSalud visitó hospital San Rafael de Itagüí en medio de polémica por crisis financiera

En medio de la polémica por las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y las denuncias de directivos del hospital San Rafael del municipio Itagüí por la grave crisis financiera que atraviesa la institución, entes de control ya iniciaron acciones para verificar la realidad del centro asistencial.

Por eso, en la tarde de este martes 20 de enero una comisión de la Superintendencia de Salud visitó el hospital.

Según pudo conocer extraoficialmente Blu Radio, durante la diligencia el organismo de control además de estados financieros, verificó asuntos como las capacidades locativas e insumos con los que actualmente este lugar atiende a pacientes especialmente del sur del Valle de Aburrá.

Allí siguen esperando el desembolso de millonarios recursos que adeudan entidades como Nueva EPS y Savia Salud para cubrir obligaciones urgentes como el pago de salarios al personal. Algunos dineros han ingresado en los últimos días como lo indicó Jhonatan Avendaño, enfermero jefe de Seguridad del Paciente.



"Él ha hecho gestión para un préstamo, que todavía estamos con el IDEA, solicitando que por favor se pueda arreglar toda la papelería. Incluso llegó cierto dinero, no sabemos igual la cantidad, pero el gerente ha sido muy abierto con nosotros. Llegó el dinero inmediatamente, hizo gestión para pagar algunos sueldos, pueden ser 15 días, pueden llegar a ser un mes, no sabemos, todavía estamos esperando", manifestó Avendaño.

Sin embargo, Avendaño respaldó la realidad de los profesionales de la salud del centro asistencial que hace pocos días fue relatada con crudeza por parte del propio gerente, Jorge Arroyave.

"Hemos tenido personas que entre tres o cuatro se reúnen sus coquitas, se comparten lo que traen de comer para poder seis o siete personas comer", relató.

Tras la visita de la Supersalud al hospital de Itagüí se espera que en las próximas horas se conozca por parte de la entidad el balance de la actuación y si habrá algún tipo de medidas que impliquen cambios en el funcionamiento del centro hospitalario.