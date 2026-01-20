En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Avanzan los trabajos en puente La Limona que genera caos en la movilidad de Itagüí y Medellín

Avanzan los trabajos en puente La Limona que genera caos en la movilidad de Itagüí y Medellín

Las autoridades de movilidad activaron un plan de contingencia que incluye rutas con una frecuencia aproximada de cuatro minutos para garantizar la continuidad del transporte público.

