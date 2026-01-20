Avanzan los trabajos en puente La Limona que genera caos en la movilidad de Itagüí y Medellín

Luego de cuatro días del daño en el puente que conecta a Medellín con Itagüí, en el sector de La Limona, las autoridades de movilidad activaron un plan de contingencia que incluye rutas con una frecuencia aproximada de cuatro minutos para garantizar la continuidad del transporte público colectivo en la zona

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en trabajo articulado con las alcaldías de Medellín, Itagüí y La Estrella, además de las empresas operadoras Solobus y Cootrasana, pusieron a disposición de la comunidad del sector rutas cada 4 minutos para llegar hasta el puente donde actualmente se registra paso a un carril. Así lo explicó Mateo Molina Rodriguez, subdirector de transporte del Área Metropolitana del Valle Aburrá.

#Video así avanza los trabajos en el puente La Limona de @AlcaldiaItagui que conecta al Corregimiento San Antonio de Prado de @AlcaldiadeMed. Allí se tiene presencia de cuadrillas de @EPMestamosahi y funcionarios para avanzar en el plan de contingencia. #MañanasBlu @FicoGutierrez pic.twitter.com/sHDLMU9OJl — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 20, 2026

“Habitantes de sectores como Compartir, el Vergel, el Limonar, Singapur, tienen un servicio de transporte con una frecuencia de hasta 4 minutos para llegar al puente La Limona donde pueden cruzar peatonalmente y allí tomar las rutas metropolitanas integradas que habitualmente operan”, aseguró.

De acuerdo con la autoridad de movilidad, con este plan se garantiza la conectividad hacia el municipio de Itagüí, desde Medellín, sin modificar las rutas tradicionales y evita un mayor flujo vehicular por la vía nueva hacia San Antonio de Prado, reduciendo, de paso, el impacto en la movilidad del suroccidente del Valle de Aburrá.



Cabe recordar que en la zona continúan los trabajos técnicos y operativos para la recuperación total de la infraestructura y buscando lograr la habilitación del segundo carril.

Además del plan de contingencia activado con la ruta cada cuatro minutos, el Área Metropolitana asegura que en el sector hay presencia permanente de personal de las empresas de transporte, agentes de movilidad, tránsito municipal y apoyo de la Policía, buscando orientar a los usuarios y brindar condiciones de seguridad durante la operación del plan de contingencia.