Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Embargos judiciales por más de $2 billones estarían afectando operación de Nueva EPS

Embargos judiciales por más de $2 billones estarían afectando operación de Nueva EPS

Cuatro juzgados mantienen medidas de embargo sobre recursos de Nueva EPS que superan los $2,1 billones. La entidad señala que las decisiones comprometen su funcionamiento mensual.

