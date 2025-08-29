Habla abogado de la familia de Valeria Afanador tras hallazgo del cuerpo de la menor

El hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, confirmado en la tarde de este viernes 29 de agosto, cerró con el desenlace más doloroso la búsqueda que durante 18 días mantuvo en vilo a Cajicá y a todo el país.

La niña, de 10 años, había desaparecido el pasado 12 de agosto tras salir de clases en el Gimnasio Campestre Los Laureles, lo que dio inicio a una de las operaciones de rastreo más grandes de los últimos años en Cundinamarca.

La noticia fue confirmada por el gobernador Jorge Emilio Rey, quien aseguró que el cuerpo fue encontrado en la vereda Fagua, en zona rural de Cajicá y muy cerca del colegio donde Valeria fue vista por última vez.

El mandatario advirtió que resulta “improbable” que hubiera permanecido allí desde el primer día, dado que ese lugar ya había sido inspeccionado varias veces por equipos especializados.

El cuerpo de la menor fue encontrado cerca al río Frío.

Esto dijo el abogado de la familia de Valeria Afanador

Frente a este panorama, el abogado de la familia, Julián Quintana, se pronunció a través de un trino en el que expresó tanto el dolor como la indignación que embargan a los padres de Valeria.

“Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”, escribió.

Hasta el lugar llegaron agentes del CTI de la Fiscalía, luego de la alerta de un campesino que reportó el hallazgo. Allí realizaron la inspección judicial y confirmaron que el cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se adelantarán los estudios forenses que permitirán establecer la causa y circunstancias de la muerte.



Las palabras de Quintana refuerzan los interrogantes alrededor del caso y aumentan la presión sobre la Fiscalía para esclarecer si detrás de la desaparición y posterior muerte de la menor hubo participación de terceros.

La familia insiste en que la investigación debe avanzar con rigor y que este hecho no puede quedar en la impunidad.

Mientras tanto, la comunidad de Cajicá se prepara para rendir homenajes a Valeria, cuya historia unió a cientos de personas en jornadas de solidaridad y oración. Ahora el país espera que la justicia logre resolver un caso que, además de dolor, deja abiertos muchos interrogantes.