Este es el lugar exacto donde fue hallado el cuerpo sin vida de Valeria Afanador: cerca al colegio

Tras 18 días de búsqueda, en horas de la tarde de este viernes, 29 de agosto, se confirmó la dolorosa noticia de la muerte de la menor Valeria Afanador.

La niña, de 10 años, había desaparecido el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, luego de salir de clases en el Gimnasio Campestre Los Laureles, lo que desencadenó una de las operaciones de rastreo más grandes de los últimos años en el departamento.

La confirmación la dio el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que expresó su tristeza y calificó lo ocurrido como un hecho que “no quedará en la impunidad”.

Habla mamá de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá. Foto: Alcaldía de Cajicá

¿En qué lugar fue encontrado el cuerpo de Valeria Afanador?

El mandatario también reveló que el hallazgo se dio en una zona contigua al río Frío, muy cerca del colegio donde desapareció la menor, un punto que ya había sido inspeccionado desde el primer día de búsqueda.

Agentes del CTI llegaron al sector de Fagua, zona rural de Cajicá, para adelantar la inspección judicial del cuerpo de la niña Valeria Afanador, hallada sin vida en las últimas horas por un campesino, según informó la entidad.

El cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se adelantarán los exámenes forenses que ayudarán a esclarecer las circunstancias de su muerte.

Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 29, 2025

Publicidad

Lo que más sorprende a los equipos de rescate es que, según los informes, el sector había sido recorrido varias veces con apoyo de drones, caninos entrenados, buzos y voluntarios.

Esta revelación abre nuevos interrogantes sobre lo sucedido y sobre el momento en que Valeria pudo haber llegado a ese lugar.

“¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?”, escribió el gobernador Rey, al tiempo que envió sus condolencias a los padres y hermanitos de la niña. Sus palabras reflejan la indignación que hoy embarga a la comunidad de Cajicá y a todo el departamento.

Publicidad

Ahora las autoridades deberán esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y determinar si se trató de un homicidio, un accidente o si hay responsabilidades adicionales que deben ser asumidas.

Mientras tanto, la comunidad prepara homenajes y actos simbólicos en memoria de Valeria Afanador, cuya desaparición unió a cientos de personas en jornadas de solidaridad, marchas y cadenas de oración.