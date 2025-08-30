ICBF se pronunció tras muerte de Valeria Afanador: “Es realmente una pérdida para su familia"

El pasado viernes 29 de agosto, Colombia se estremeció luego de encontrar el cuerpo sin vida de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down y quien había sido reportada como desaparecida hace 18 días en Cajicá.

El caso generó angustia y preocupación en todo el territorio nacional, debido al tiempo que pasó sin que apareciera. Adicionalmente, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en su cuenta de X señaló que la menor fue encontrada en una zona cercana al río Frío. Aunque, particularmente, en donde se halló el cuerpo ya se había realizado una inspección de búsqueda anteriormente, lo que hace imposible que hubiese estado en ese lugar desde el día en que se reportó desaparecida.



ICBF habló sobre el caso de Valeria

Ante la confirmación de la muerte de la pequeña Valeria Afanador, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, se pronunció públicamente.

La funcionaria expresó, a través de un mensaje difundido en redes sociales, que lamenta el fallecimiento de la menor y extendió su más sentida solidaridad con la familia y la comunidad de Cajicá.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Valeria y expresamos nuestra más sentida solidaridad con toda su familia y su comunidad.



Su memoria nos impulsa a redoblar esfuerzos para garantizar que cada niña y niño crezca en un entorno libre de violencias, seguro y protector.

“La bella Valeria, como la tenemos registrada dentro de mis registros en la búsqueda, es realmente una pérdida para su familia. Nos solidarizamos con ella no solamente como sistema nacional de bienestar familiar, sino también como madre”, manifestó Cáceres.

De igual forma, apuntó que la entidad realizará acompañamiento psicosocial a las primas, hermanos y demás familiares de Valeria. Destacó además que este es un caso en el que se requiere reclamar justicia, esclarecer lo ocurrido y brindar paz a sus seres queridos.



Gobernación de Cundinamarca y justicia

Tras la dolorosa noticia, el gobernador Jorge Emilio Rey también se pronunció con gran pesar ante el hallazgo del cuerpo de la menor.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día”, señaló Rey.

Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 29, 2025

El gobernador agregó que este caso no quedará en la impunidad y reiteró que las autoridades seguirán trabajando para esclarecer los hechos. Además, extendió sus condolencias a los padres y hermanos de Valeria, resaltando el dolor que enfrenta la familia y la comunidad en general.

