Dos menores de edad con desnutrición aguda fueron evacuados desde zona rural de Frontino

Tras la atención de 484 madres y niños en medio de un encuentro educativo en el corregimiento La Blanquita Murrí, en el municipio de Frontino, las autoridades de salud identificaron y trasladaron a centros hospitalarios a dos menores de 23 meses de edad con desnutrición aguda.

Cristina Londoño Gómez, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia, informó que uno de los menores fue trasladado al hospital del municipio, mientras que la otra niña recibe atención médica en el Hospital San Vicente de Medellín. Ambos continúan hospitalizados bajo monitoreo médico y nutricional, y con acompañamiento del Programa Arrullos.

"En una de las jornadas de atención que realizamos desde el programa, identificamos varios niños y niñas que no estaban siendo atendidos por los programas de primera infancia del gobierno nacional. Y además logramos activar la ruta de atención inmediata a dos niños y niñas menores de 23 meses que tenían desnutrición aguda", indicó Gómez.

Durante la intervención también se identificó una madre con bajo peso, quien fue trasladada al puesto de salud del corregimiento con monitoreo prioritario.

Según destacó el ente departamental, en dicha jornada también se realizaron otras acciones en articulación con el equipo de salud del municipio como la vacunación de 60 niños y niñas para completar su esquema, 32 controles de crecimiento y desarrollo y 11 controles prenatales.

Además, allí las autoridades identificaron 33 niños y niñas menores de 5 años y cuatro madres gestantes que no recibían atención por parte de los programas de ICBF, quienes ahora ingresaron al Programa Arrullos para recibir seguimiento nutricional, un paquete de alimentos mensual, formación en salud emocional y crianza amorosa, y actividades de promoción de literatura, juego y arte, subrayó la Gobernación.