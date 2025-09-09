Con esta decisión pierden las regiones: gobernador de Antioquia tras hundimiento de referendo fiscal

En una decisión con 7 votos a favor y 8 en contra, la Comisión Primera del Senado decidió hundir el referendo de autonomía fiscal de las regiones que tanto había promovido el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien pretendía que los 32 departamentos manejaran sus propios recursos sin la intervención del Gobierno nacional.

El mandatario fue una de las primeras voces en lamentar la decisión.

"Recibo con pesar y preocupación por los 32 departamentos de Colombia”, aseguró el mandatario en su cuenta de X.

Rendón fue enfático en criticar que solo el año anterior, desde Antioquia, se enviaron 40 billones al Gobierno nacional y sólo recibió 6 billones vía Sistema General de Participaciones.

En el mensaje, el gobernador de Antioquia señala al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como el principal enemigo de la iniciativa y, acto seguido, indicó lo siguiente:

“Celebran quienes quieren controlar la riqueza que se genera en las regiones, pero que se concentra y maneja desde el asfixiante gobierno central”, dijo.

Publicidad

A su vez, el Comité Promotor del Referendo Fiscal aseguró en un comunicado que lo que buscaban era que se produce en las regiones se quede en las regiones y, por ello, se buscó garantizar que los recursos de renta y patrimonio de los territorios se distribuyeran de forma equitativa en todo el país.

Además, explicaron que, por ejemplo, con la autonomía de las regiones Vaupés y Guaviare podrían recibir alrededor de 1 billón de pesos, lo que representa cerca de 600.000 millones pesos más frente a lo que obtienen con el Sistema General de Participaciones, mientras que en Chocó los recursos pasarían de 1,2 billones a cerca de 3,2 billones.

Por su parte, Rendón indicó que quienes se opusieron al referendo de autonomía fiscal de las regiones, entre ellos, Clara López, María José Pizarro, Carlos Chacón, Carlos Benavides, Aída Quilcué, Ariel Ávila, León Muñoz y Temistocles Ortega, le hicieron un favor al Gobierno nacional, ya que, “siguen creyendo que desde un escritorio en Bogotá definen el destino de las regiones y la vida de los ciudadanos”.

Publicidad

Finalmente, el mandatario departamental mencionó que a pesar del hundimiento es un anhelo que mantendrá y al que no renunciará porque afirma, “es una causa que está viva”.