Nequi responde por fallas en su servicio: la razón por la que se está cayendo seguido

Nequi volvió a ser tema de conversación entre miles de usuarios por cuenta de nuevas intermitencias. El pasado sábado 6 de diciembre, muchos reportaron que no podían ingresar a la app ni completar pagos, retiros o transferencias, una situación que se suma a los episodios registrados el 1 de diciembre y el 27 de noviembre.

Ante la inquietud creciente y la ola de críticas en redes, la plataforma publicó un comunicado en el que explica qué está detrás de estas fallas y por qué se han vuelto más frecuentes en las últimas semanas.



Fallas en Nequi: por qué se ha caído tanto la plataforma

Según la compañía, las intermitencias no corresponden a fallas aisladas, sino a un proceso profundo de renovación tecnológica que avanza desde hace más de 18 meses. Nequi detalló que está migrando componentes de su infraestructura a la nube para soportar el crecimiento de su operación diaria. En jornadas de alta actividad, la plataforma procesa más de 70 millones de transacciones.

Este proceso, que busca ampliar la capacidad, mejorar la estabilidad y fortalecer el sistema para los próximos años, ha generado algunos episodios de inestabilidad mientras se ajustan los detalles finales de la nueva infraestructura.

La empresa reconoció la molestia de los usuarios, especialmente en un mes marcado por compras, pagos y transferencias de fin de año. Aun así, insistió en que el objetivo es garantizar un servicio más estable en el mediano y largo plazo.



Hombre preocupado por fallas en aplicación de Nequi Blu Radio.

Seguridad en Nequi: qué dice la plataforma sobre la plata de los usuarios

En medio de las quejas, Nequi reiteró que, pese a las intermitencias, la plata y los datos de los usuarios han estado protegidos en todo momento. Según la plataforma, los equipos técnicos continúan con ajustes y nuevas pruebas para lograr la estabilidad total lo antes posible.

Mientras avanza esta etapa, pidió a los usuarios consultar únicamente los canales oficiales para obtener información clara y verificada. Entre ellos señaló:



La página de estado de servicios, donde se reportan novedades en tiempo real.

El canal oficial de WhatsApp, que funciona como vía directa de comunicación.

La compañía también trabaja en alternativas que permitan mover plata incluso cuando haya inestabilidad temporal. Aunque el malestar en redes continúa y algunos clientes expresan preocupación por la repetición de fallas, Nequi insiste en que se trata de un proceso temporal y necesario para construir una plataforma más confiable.