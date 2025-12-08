En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Decapitan a un hombre en cercanías a Coveñas, Sucre, durante la noche de velitas

Decapitan a un hombre en cercanías a Coveñas, Sucre, durante la noche de velitas

El homicidio ocurrió en un billar de la vereda Bella Vista, en jurisdicción de Coveñas, Sucre.

Decapitado Coveñas Sucre.png
Jhony Feria Julio, capturado, de 25 años de edad.
Foto: Policía Sucre
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad