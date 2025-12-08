Decapitan a un hombre en cercanías a Coveñas, Sucre, durante la noche de velitas

Como Carlos Andres Pantoja Agamez fue identificado el hombre al que mataron y le decapitaron su cabeza luego de una riña registrada en un billar de la vereda Bella Vista, en jurisdicción de Coveñas, Sucre.

En un video que ya se hizo viral por las redes sociales se puede apreciar el momento exacto en el que se desata la contienda, hasta que Pantoja Agamez cae sin vida al suelo con toda su ropa manchada de sangre.

“Tranquilo, detente, detente”, “No, mejor me voy de aquí”, son solo algunas de las frases que se pueden escuchar en el corto.

Pese a que aún no son revelados los motivos detrás de este ataque, el presunto agresor se llama Jhony Feria Julio, del que afirman reportes que tras golpear a la víctima, tomó un machete para decapitarlo y luego caminar con la cabeza en su mano por varios metros en aparente símbolo de victoria.



La Policía fue informada por la comunidad y metros más adelante del lugar de los hechos logró la captura del mencionado.

“De inmediato atendiendo el llamado de la comunidad, las patrullas de las zonas de atención de la Policía Nacional en Sucre, se dirigen al lugar donde al llegar encuentran una aglomeración de personas y un cuerpo sin vida, la comunidad manifestó las características de quien presuntamente sería el victimario y gracias a la rápida reacción policial fue capturado el ciudadano, Jhony Feria Julio de 25 años de edad, al cual se le leyeron y garantizaron sus derechos y fue puesto a disposición de las autoridades competentes”, fue el comunicado emitido por la Institución armada.

Carlos Andrés Pantoja Agámez, tenía 38 años y residía en Sacana, corregimiento del municipio de Momil, Córdoba.



Más muertes en la zona Caribe, pero en siniestros viales

Samuel David Cabas Cuello, de 16 años, e Ismael Enrique San Juan Vargas, de 18, son los jóvenes que perdieron la vida en las últimas horas en Valledupar y jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico, dados dos accidentes de tránsito en medio de la celebración de velitas.

En el primer caso, Samuel chocó violentamente su vehículo con un árbol en compañía de sus amigos Roberto Gutierrez Bobadilla y Fabian Pumarejo, resultando ambos heridos. El padre de la víctima fatal manifestó que él no tenía permiso para salir.

Por otro lado, reporta la Policía que Ismael Enrique San Juan al parecer perdió el control de su motocicleta al pasar un reductor de velocidad y terminó colisionando con un Chevrolet Spark blanco a la altura del corregimiento de Molineros.

Ambos casos son materia de investigación por parte de las autoridades.