En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a lideresa en Sucre: le dieron siete disparos en su propia casa

Asesinan a lideresa en Sucre: le dieron siete disparos en su propia casa

La víctima fue atacada en zona rural de El Roble, hasta donde llegaron hombres armados en su búsqueda para cometer el crimen.

Publicidad

Publicidad

Publicidad