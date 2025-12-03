Asesinan a lideresa en Sucre: le dieron siete disparos en su propia casa

Acribillada murió este martes la lideresa Darly Lucía Arcia Anaya en el corregimiento El Sitio, zona rural de El Roble, Sucre, donde dos hombres llegaron hasta su vivienda, sacaron un arma y le propinaron siete disparos que la dejaron sin vida en el acto.

De manera preliminar se ha podido establecer que los pistoleros, al llegar a la casa, preguntaron por la mujer y apenas ella salió, abrieron fuego en su contra hasta dejarla tendida, y huyeron con rumbo desconocido.

La muerte de Darly ha causado rechazo en Sucre, pues a sus 43 años era reconocida por su labor social y apenas tenía unos días de haber llegado a El Roble para liderar una fundación con presencia en este municipio.

Juan David Díaz, defensor de derechos humanos y vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre, mostró su preocupación por este hecho que eleva la cifra de homicidios en El Roble y demuestra la delicada situación de inseguridad en este territorio por cuenta de la presencia de grupos armados.



"Queremos exigir justicia para que este crimen no quede en la impunidad. La líder Darly venía realizando un trabajo de acompañamiento a la comunidad, a los menos favorecidos, a través de sus fundaciones y de las organizaciones campesinas, así que no merecía este triste final", manifestó Díaz.

"Por lo tanto, queremos solicitar, como ya lo hemos hecho al señor presidente de la República, que por favor actúe, porque en lo que va ocurrido de este año han asesinado a siete personas en el municipio de El Roble", agregó.

Según la Defensoría del Pueblo, más de 140 líderes han sido asesinados este año en Colombia.